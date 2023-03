Jumbo-Visma houdt voetjes op de grond: “Afwezigheid Van der Poel en Pogacar belangrijke nuance”

Video

Wout van Aert en Christophe Laporte voerden in Gent-Wevelgem een groots nummer op. De twee reden een koppeltijdritje naar de streep, waar de Belg de Fransman de zege gunde. “Het gaat goed, maar De Hoogmis moet nog komen”, zei ploegleider Maarten Wynants na afloop tegen WielerFlits.

“We hebben hier naartoe gewerkt en voorlopig loopt alles op schema”, vervolgde Wynants over het Vlaamse voorjaar. In Gent-Wevelgem reden Van Aert en Laporte ogenschijnlijk gemakkelijk weg bij de concurrentie. “Het komt ook door het weer. Het was een slijtageslag. De renners kwamen constant naar de auto voor nieuwe kleding, nieuwe handschoenen en warme bidons. Toen we naar de eerste keer Kemmel reden, wisten we al dat dit in het voordeel zou zijn van de betere renners. En daar horen zij bij.”

Op de streep hadden Laporte en Van Aert bijna twee minuten voorsprong op de eerste achtervolgers. “Op den duur beginnen de anderen natuurlijk ook voor het podium te rijden, omdat ze weten dat de zege niet meer haalbaar is. Dat geeft misschien wel wat een vertekend beeld. Van der Poel en Pogacar zijn er niet bij, dus dat is ook wel een belangrijke nuance.”

Steken Pogacar, Van der Poel, Van Aert en ook Laporte echt zover boven de rest uit, met het oog op de Ronde van Vlaanderen? “Vandaag wel en de afgelopen dagen ook eigenlijk. We gaan het zien. In Vlaanderen komen er altijd verrassingen uit de hoek, maar we verwachten we dat het tussen die renners zal gaan volgende week.”

In Wevelgem gaf Van Aert een cadeautje aan Laporte: de Fransman mocht de zege hebben. “Op de laatste keer Kemmel stak Van Aert er bovenuit, dus we hebben gezegd dat Wout de call mocht maken wat hij wilde doen. We hebben het bij hen gelegd, maar ze moesten het wel overleggen. Wij hebben in de ploegleiderswagen geen telefoontje van de grote baas gehad om te bepalen wie er moest winnen”, lachte de Belg.

