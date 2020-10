Jumbo-Visma hoopte op beter resultaat: “Steven verliest gelukkig niet superveel tijd” zondag 11 oktober 2020 om 18:25

Voor Jumbo-Visma is de negende etappe van de Giro d’Italia niet gelopen zoals gehoopt. In de rit naar Roccaraso, waar de streep lag in het skigebied Aremogna, moest kopman Steven Kruijswijk wat tijd toegeven op een aantal concurrenten.

Kruijswijk werd tot diep in de finale bijgestaan door Chris Harper, Tobias Foss en Koen Bouwman, maar zag op de explosieve slotklim een aantal tegenstrevers uitlopen. “Het was een moeilijke en zware dag waar we van tevoren ook wel op hadden gehoopt”, reageerde ploegleider Addy Engels. “Echter liep de laatste kilometer niet zoals verwacht. Het was zeer explosief en dat is niet iets wat Steven graag heeft.”

Engels stelde vast dat zijn kopman desondanks niet heel veel tijd verloor. “De bovenste plaatsen zijn nog altijd binnen handbereik. Er komen nog genoeg kansen, maar we hadden gehoopt op meer.” Volgens de ploegleider is de eerste rustdag meer dan welkom. “Je zag veel vermoeide gezichten. We maakten al veel kilometers. Er waren enkele lange etappes. En na de kortere hadden we lange transfers. De rustdag van morgen komt voor iedereen goed uit.”

Kruijswijk staat na negen dagen elfde in het klassement, op 1:24 van het roze.