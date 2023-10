maandag 2 oktober 2023 om 16:17

Jumbo-Visma heerst in Coppa Bernocchi: “Lastig om tegen te koersen”

Wout van Aert won maandag de 104e editie van de Coppa Bernocchi en mocht na afloop zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma wel bedanken. De Nederlandse formatie nam de koers al vroeg in handen en maakte ook in de finale de dienst uit, waarna de kopman naar de zege wist te sprinten.

Van Aert maakte in de finale deel uit van een elitegroep van negen renners, met daarbij ook zijn ploegmaats Jan Tratnik en Tiesj Benoot. De Sloveen wist op de laatste helling het peloton uit te dunnen tot de beslissende kopgroep, terwijl Benoot in de finale de lead-out voor zijn rekening nam.

Soudal Quick-Step had ook drie renners mee in de eerste groep, maar Julian Alaphilippe, Andrea Bagioli en Fausto Masnada konden geen vuist maken tegen de geel-zwarte brigade. Alaphilippe probeerde het met een verrassingsaanval nog wel in de finale. “Maar dat was vooral om na afloop geen spijt te hebben. Ze zaten daar nog met drie renners, dan is wegrijden ook erg lastig. Ik heb het wel geprobeerd”, reageerde hij na afloop bij Cycling Pro Net.

Ook Bagioli, die als derde over de finish kwam, onderging de wet van de sterkste. “Jumbo-Visma maakte de koers hard en controleerde in de finale de aanval van Julian. Ik probeerde daarna Van Aert nog wel te volgen in de spurt en er overheen te komen, maar dat was zo goed als onmogelijk. Ik heb wel nergens spijt van, aangezien ik alles heb gegeven.”

Marc Hirschi (4e): “Jumbo-Visma was veruit de sterkste ploeg”

Marc Hirschi was ook mee met de eerste groep, maar werd uiteindelijk vierde en viel dus net naast het podium. “Het was lastig om tegen Jumbo-Visma te koersen. Ze hadden vandaag veruit de sterkste ploeg. In de eerste groep zaten drie renners van Jumbo-Visma, maar ook drie van Soudal Quick-Step. Dan is het lastig om nog iets te ondernemen”, is zijn verhaal van de koers.

“Ik heb geprobeerd om zo weinig mogelijk werk op te knappen, maar het tempo lag zo hoog richting de sprint. Ik had misschien op zijn (doelt op Van Aert, red.) wiel moeten zitten, maar het is zoals het is.”