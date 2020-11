Jumbo-Visma heeft nog geen plannen voor Tour 2021: “Veel te vroeg”

Jumbo-Visma heeft het parcours van de Tour de France 2021 ter kennisgeving aangenomen, maar nog geen plannen gemaakt. Dat vertelt sportief directeur Merijn Zeeman tegen de NOS. “Dat is nog veel te vroeg”, geeft Zeeman aan.

De Nederlandse ploeg was afgelopen Tour op weg om de eindzege te pakken met Primož Roglič, maar hij verloor op de voorlaatste dag de gele trui aan landgenoot Tadej Pogačar. De jongeling van UAE Emirates won de tijdrit naar La Planche des Belles Filles met een indrukwekkende tijd. En laat de Tour van 2021 nu twee tijdritten kennen.

Tijdritten

“Dit jaar hebben we een behoorlijke tik gehad in de tijdrit van Pogačar, dus op basis daarvan is het vooral in zijn voordeel”, vertelt Zeeman over de tijdritten die in het nieuwe parcours zitten. “Alle andere klassementsrenners zijn dan in het nadeel, maar goed… Dumoulin, Roglič en Kruijswijk hebben ook echt tijdritkwaliteiten.”

“Dat is zacht uitgedrukt”, vertelt Zeeman. “Met Tom hebben we een oud-wereldkampioen en Primož werd tweede op dat WK, dus we hebben heel goede tijdrijders. Maar of die tijdritten ook echt een voordeel zijn voor het algemeen klassement, dat is nog afwachten. Dan zullen we de achterstand op Pogacar goed moeten maken.”

Rolverdeling

Afgelopen Tour was het plan om met drie kopmannen te starten. Uiteindelijk werden dat alleen Tom Dumoulin en Primož Roglič, omdat Steven Kruijswijk viel in aanloop naar de Tour. Over een rolverdeling voor 2021 wil Zeeman zich ook niet uitlaten. “Dat is nog veel te vroeg. We hebben nu nog een week te gaan in de Vuelta. De volgende stap is dat we eerst de Tour van dit jaar nog grondiger gaan evalueren, dan het hele seizoen evalueren en dan gaan we plannen maken”, legt hij uit.

“In januari willen we die plannen af hebben en dan gaan we het met de renners bespreken”, aldus Zeeman. “En dan treden we naar buiten met de doelstellingen en hoe we dat gaan aanpakken. Nu is het te vroeg, omdat ik het oprecht nog niet weet. Eerst willen we het heel grondig bespreken.” De sportief directeur sluit niet uit dat Jumbo-Visma opnieuw voor drie kopmannen kiest. “Maar daar ga ik mij niet op vastpinnen.”

