Jumbo-Visma had al aanvalsplannen voor murenrit: “Dit was de eerste kans”

Primoz Roglic deelde op dag acht van de Giro d’Italia een tikje uit aan Remco Evenepoel. Op de laatste helling van de dag sloeg de Sloveen een gat met de wereldkampioen, wat uiteindelijk leidde tot veertien seconden tijdwinst. Jumbo-Visma had al het plan om wat te ondernemen, vertelde ploegleider Marc Reef na afloop tegen Eurosport.

“We hadden het plan om te kijken hoe de verhoudingen zijn, maar ook zeker om tijd te pakken op de rest van de concurrentie”, zei Reef. “We hebben de koers hard gemaakt op het rondje. Uiteindelijk was het doel om Primoz zo goed mogelijk af te zetten aan de voet van de laatste klim en dat hij het daar zou proberen.”

Strijd tussen de favorieten dus, iets wat de voorgaande ritten niet het geval was. “Dat klopt. Ik denk dat de omstandigheden er toen ook niet naar waren om het eerder te proberen. Gisteren was er tegenwind op de klim. Op Lago Laceno was de koers ook vrij gesloten door INEOS, dat de koers in handen nam. Dit was de eerste kans. Die hebben we aangegrepen.”

Geeft deze prestatie van Roglic vertrouwen voor zondag, als er een lange individuele tijdrit op het programma staat? “Ik denk dat dit überhaupt vertrouwen geeft voor wat nog komen gaat. Morgen is een tijdrit. Daar gaan we ons best voor doen, daar gaan we ons best mogelijke performance voor doen. We kijken daarbij voornamelijk naar onszelf.”

“Maar daarna is het nog steeds twee weken koers, onafhankelijk van wat er morgen gaat gebeuren. Er gaat nog heel veel gebeuren. Deze week was al heel hectisch. We hebben heel slecht weer gehad, wat nog zeker zijn rol gaat spelen. We kijken met vertrouwen vooruit naar morgen, maar ook naar de twee weken die daarna nog gaan komen.”

Lees ook: Giro 2023: Healy wint murenrit na solo van 50 kilometer, Evenepoel krijgt tikje