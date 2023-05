Jumbo-Visma gelooft in ‘hoogst haalbare’: “Zal een secondenspel worden”

26 seconden: dat is het verschil tussen rozetruidrager Geraint Thomas en zijn grote uitdager Primož Roglič voor de beslissende (klim)tijdrit naar de Monte Lussari. Thomas heeft met andere woorden de beste papieren om de Giro d’Italia te winnen, maar voelt de hete adem van de Sloveen in zijn nek.

Roglič wist zaterdag in de koninginnenrit naar Tre Cime di Lavaredo nog drie seconden terug te pakken op Thomas. Het is niet veel, maar dit moet de Sloveen wel een vertrouwensboost hebben gegeven. “We kijken als ploeg terug op een goede dag. In de finale was ik op de afspraak en had ik de benen om wat te proberen”, keek de nummer twee in de stand – op de ploegsite van Jumbo-Visma – nog wat uitgebreider terug op de rit van zaterdag.

“Ik heb genoten van de massale steun langs de kant. Het is prachtig om voorbij zoveel enthousiaste supporters te rijden. Ik verwacht dat het zaterdag ook een groot gekkenhuis wordt. Wellicht kan die steun, in combinatie met goede benen, me helpen richting iets moois. We hebben toegewerkt naar het slotstuk van deze wedstrijd en vandaag volgt de beslissing. Ik ga mijn uiterste best doen, alles geven en proberen energie te halen uit de steun van de fans. Het belooft een zware, maar spannende dag te worden.”

Absolute kookpunt

Ploegleider Arthur van Dongen kijkt ook uit naar de Dag des Oordeels in deze Ronde van Italië. “Deze Giro nadert nu zijn absolute kookpunt. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het een secondenspel worden. Thomas en Primož geven elkaar op dit moment geen duimbreed toe. We hadden graag de laatste vier bonificatieseconden (die gingen naar vroege vluchter Magnus Cort, red.) nog gegrepen, maar we zijn uiteindelijk tevreden met hoe de etappe eindigde.”

“We gaan met vertrouwen beginnen aan de klimtijdrit. Hopelijk geven de aanwezige fans Primož nog meer energie en strijdlust dan hij nu al bezit. Het was fantastisch om te zien hoeveel Slovenen hem zaterdag al vooruit schreeuwden. We geloven in het hoogst haalbare”, besluit de Nederlander strijdbaar.

