Giro 2022: Cort kaapt met karaktersprintje boniseconden weg bij Roglic

Primoz Roglic pakte zaterdag wat tijd terug op rozetruidrager Geraint Thomas in de Giro d’Italia. In de allerlaatste meters van de slotklim naar Tre Cime di Lavaredo wist hij een gaatje te slaan met de Brit, wat de kopman van Jumbo-Visma drie seconden tijdwinst opleverde. Zonder een sprintje van Magnus Cort had Roglic echter nog vier seconden extra kunnen inlopen.

Vroege vluchter Cort was rustig op weg naar de meet op Tre Cime di Lavaredo, tot Roglic ineens nog kwam opzetten. De Sloveen wilde maar wat graag de laatste bonificatieseconden wegkapen bij Cort, die het gevaar snel door had. De Deen perste er op zijn tandvlees nog een sprintje uit in de laatste honderd meter. Zo hield hij Roglic van de derde plek én snoepte hij vier kostbare seconden voor diens neus weg. Het verschil tussen Roglic en Thomas in het klassement is daardoor nu 26 seconden in plaats van 22 seconden.

🚴🇮🇹 | Een paar extra seconden voor Thomas? Nee, een paar tellen minder want Roglic vindt nog wat kracht in zijn kleine teen! 🥵🥵 #Giro ⁣⁣⁣⁣⁣⁣

