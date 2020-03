Jumbo-Visma en Team Sunweb schrappen ook Tirreno en Milaan-San Remo donderdag 5 maart 2020 om 15:38

Jumbo-Visma en Team Sunweb staan dit jaar niet aan de start van Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. Beide ploegen willen geen enkel risico nemen met betrekking tot het coronavirus, zo laten ze weten in een persbericht. Het is overigens nog maar zeer de vraag of de Italiaanse wedstrijden zullen doorgaan.

Jumbo-Visma maakte gisteren al bekend niet te zullen deelnemen aan Strade Bianche en de GP Industria & Artigianato, twee koersen die inmiddels zijn afgelast vanwege de snelle verspreiding van het coronavirus. De Nederlandse WorldTour-formatie heeft nu echter ook besloten om te passen voor Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo.

‘Deze beslissing is op basis van medisch advies, de aanbeveling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en praktische redenen genomen en bovendien in overleg met een afvaardiging van de eigen renners en stafleden’, zo klinkt het vanuit de ploeg. Meerdere teams hebben overigens al besloten om bepaalde wedstrijden te schrappen.

Verantwoordelijkheid

Dit betekent dat renners als Wout van Aert en Dylan Groenewegen moeten improviseren in hun voorbereiding op de voorjaarsklassiekers (Van Aert) en de Giro d’Italia (Groenewegen). De ploegen voelen zich echter verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de renners, stafleden en de samenleving in zijn geheel, zo vertelt Team Sunweb in een perscommuniqué.

“Er ligt nu een enorme druk op de Italiaanse overheid, zeker omdat de situatie maar blijft veranderen. We zijn verantwoordelijk voor onze renners en stafleden, maar we moeten ook denken aan de gebieden waar we allemaal koersen. Dit gaat veel meer dan alleen over wielrennen.”

