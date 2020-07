Jumbo-Visma en Sunweb willen garanties op coronavrij peloton op NK woensdag 8 juli 2020 om 13:15

Hoofdbrekens voor KNWU-directeur Thorwald Veneberg rond het NK op 23 augustus in Drenthe. Hij kan nog niet zeggen of een coronatest voor elke deelnemer verplicht wordt. Terwijl topteams als Jumbo-Visma en Sunweb maximale zekerheid willen over een coronavrij peloton.

De grote wielerteams willen voor de wedstrijden waarin ze starten weten of het peloton virusvrij is. De vraag is hoe haalbaar dat is, bijvoorbeeld bij het NK waar ook profs starten van ploegjes met een ander budget én coronabeleid. Voor Jumbo-Visma en Sunweb bijvoorbeeld, zijn de komende maanden de belangen groot. Elk jaar is er al de vraag welke WorldTour-renners het NK willen rijden, nu kan die vrees of het peloton coronavrij is, een extra drempel zijn.

In het protocol van de UCI staat de aanbeveling om te laten testen. Testen uitgevoerd tien dagen tot 72 uur voordat teams naar een wedstrijd afreizen. Of er een sanctie volgt als dit niet gebeurt, is onduidelijk. Evenzeer of getest moet worden op alle niveaus. Dat geldt ook voor het NK. Thorwald Veneberg, directeur van de KNWU, vertelt aan het Algemeen Dagblad dat hij met de wedstrijdorganisatie en de Veiligheidsregio in overleg is over een protocol. Hij benadrukt wel dat de UCI stelt dat ploegen zelf en dus niet wedstrijdorganisaties verantwoordelijk zijn om aan te tonen dat een renner coronavrij is.

“Is het haalbaar?”

Jumbo-Visma gaat ervan uit dat bij het NK alle deelnemers vooraf getest zullen worden. Zo niet, dan zal het meedoen van de eigen renners worden heroverwogen. Ook Sunweb wil voorzorgsmaatregelen – en niet alleen voor het NK. “Waar we starten, willen we zeker zijn dat ook de andere teams, tijdens trainingen en wedstrijden, vanuit een teambubbel opereren’’, zegt een woordvoerder van de ploeg aan het AD.

Ton Welling, manager van de Vlasman-ploeg, snapt de oproep om te testen en is met zijn ploeg hoe dan ook voorzichtig. Zo gaat Vlasman niet naar Polen voor wedstrijden en zondag bij de teammeeting zal Welling zijn renners vragen een coronatest te laten doen. Tegelijk vraagt hij zich af of testen voor elke wedstrijd haalbaar is. Eenzelfde reactie bij Adri van Houwelingen (Metec-TKH) : “Wanneer een organisatie testen vooraf verplicht, zullen wij daaraan voldoen. Ik snap de zorgen van de WorldTour-teams, maar wat doen zij straks als er iemand positief test in de Tour? Stappen ze dan ook uit of is het zelfs helemaal einde Tour?”