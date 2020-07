Jumbo-Visma en BEAT Cycling Club starten in Brussels Cycling Classic

Het peloton van de Brussels Cycling Classic bestaat uit 22 ploegen, waarvan er negen een WorldTour-licentie hebben. Dat heeft de organisatie laten weten. Tien ProTeams en drie continentale ploegen maken de lijst aan deelnemende ploegen compleet.

Met AG2R La Mondiale, BORA-hansgrohe, Cofidis, Deceuninck-Quick-Step, Groupama-FDJ, Jumbo-Visma, Lotto Soudal, Team Sunweb en UAE Emirates staan negen teams van het hoogste niveau aan de start. Daarnaast doen tien ploegen van het tweede niveau mee, waaronder thuisrijders Alpecin-Fenix, Bingoal-Wallonie Bruxelles, Circus-Wanty Gobert en Sport Vlaanderen-Baloise.

Het Nederlandse BEAT Cycling Club, Hagens Berman Axeon van ploegmanager Axel Merckx en thuisteam Tarteletto-Isorex maken de startlijst compleet. Vanwege de nieuwe datum (zondag 30 augustus) zal de Brussels Cycling Classic het moeten doen zonder titelverdediger Caleb Ewan, die op dat moment de Tour de France rijdt.

Finish aan Atomium

Het parcours van de eendagskoers is enigszins veranderd, want de finish is terug verplaatst naar het Belgiëplein aan het Atomium. De wedstrijd rond de hoofdstad is 203 kilometer lang en kent tien hellingen, waaronder de Rue de Ronquières, Alsemberg, Bruine Put, Menisberg en de Keperenberg. Die laatste heuvel ligt op dertien kilometer van de meet.

