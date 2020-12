Jumbo-Visma eert Bianchi met online veiling van iconische fietsen

Jumbo-Visma rijdt vanaf 2021 op het merk Cervélo en neemt dus afscheid van Bianchi, maar de Nederlandse WorldTour-formatie zal die laatste fietsenfabrikant nog een keer in het zonnetje zetten met een wereldwijde campagne en een online veiling van iconische Bianchi-fietsen.

In 2014 ging het toenmalige Belkin (nu Jumbo-Visma) de samenwerking aan met de Italiaanse fietsfabrikant Bianchi en verliet het Giant. Sindsdien boekte de ploeg vele overwinningen, waaronder ritzeges in de Tour de France, enkele prestigieuze rittenkoersen, monumenten en twee keer het eindklassement van de Vuelta a España.

Om alle gezamenlijke verhalen van de renners van Jumbo-Visma en hun fietsen te delen, lanceert de ploeg een wereldwijde campagne. Deze campagne benadrukt de mooie momenten met fietsenfabrikant Bianchi. Jumbo-Visma wil tegelijkertijd nieuwe, gepassioneerde eigenaren vinden voor enkele van de meest bijzondere fietsen.

Catawiki

De ploeg zal samenwerken met de leidende Europese gecureerde online marktplaats voor speciale objecten, Catawiki. Met de opbrengst van de veiling zal Jumbo-Visma nog verder de stimulering van de wielersport en de ontwikkeling van talent ondersteunen. “We wilden afscheid nemen van onze partner op een manier die past bij deze samenwerking”, aldus teammanager Richard Plugge.

“Alle verhalen die we met Bianchi hebben gecreëerd zijn waardevol voor ons. Dat willen we in onze campagne benadrukken. Dit is onze manier waarop we grazie mille zeggen. Met nieuwe fietsen en een groeiende organisatie boekten we meer successen. We hadden altijd één doel voor ogen: samen winnen”, zo laat Plugge weten in een perscommuniqué.

Bijzonder afscheid

“Op het moment dat we beseften dat we afscheid zouden nemen van onze Bianchi’s, wisten we dat dat afscheid bijzonder moest zijn. We zijn dankbaar dat Catawiki daarbij betrokken is. Als geen ander kent het de waarde van bijzondere items, van memorabilia. En in tijden van COVID-19 is dit een perfecte oplossing voor onze wens een groot publiek te bereiken.”

“Het biedt ons de mogelijkheid om de meest bijzondere Bianchi-fietsen van de afgelopen twee seizoenen aan een bevlogen nieuwe eigenaar te helpen”, aldus Plugge. De fietsen worden van 18 tot 27 december geveild op continuetheride.bike. Daar vind je ook een overzicht van alle fietsen en de bijbehorende verhalen.