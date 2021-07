Jumbo-Visma durft voorzichtig weer vooruit te kijken: “Maar denken nog niet aan aanvallen”

Jumbo-Visma kende een dramatische start van de Tour de France. Met uitzondering van Wout van Aert lag iedereen op de grond. Gebutst en gedeukt gaat de ploeg sindsdien verder. Maar sportief manager Merijn Zeeman ontwaart lichtpuntjes en durft voorzichtig weer vooruit te kijken.

Hij had dé uitdager moeten worden van Tadej Pogačar, maar kopman Primož Roglič staat in het klassement al 1.40 achter op zijn jonge landgenoot. Door een val in de finale van de derde etappe is het wonden likken in plaats van aanvallen. Dat geldt ook voor Steven Kruijswijk, Tony Martin en Mike Teunissen. Alle drie kampen ze nog met de naweeën van valpartijen. Robert Gesink zit sinds maandag zelfs thuis met een gebroken sleutelbeen.

Jullie hebben een zware week gehad. Hoe is het nu met het team?

“We moeten sowieso doorgaan. Wat dat betreft was woensdag (tijdrit, red.), zeker in de breedte, een supersterke dag voor ons. Als je daarin even uitzoomt, belooft dat nog veel voor wat gaat komen.

Na die valpartij van maandag heeft het 1-op-1 gevecht tussen Pogačar en Roglič een enorme opdoffer gekregen. Maar twee dagen later staan we weer in een heel andere situatie, met veel opties en mogelijkheden.

Voor nu zitten we nog in de herstelmodus. Hopelijk blijft de natuur haar werk doen. Van daaruit kunnen we weer een nieuwe strategie maken.”

Hoe zijn mannen eraan toe?

“Martin ligt van top tot teen open, Teunissen ook. Die zijn inmiddels alweer paar dagen verder in het herstel. Eigenlijk geldt dat ook voor Roglič. En Kruijswijk zit nog met zijn vinger (die gehecht moest worden na de derde rit, red.). Wat helpt is dat het nu weer mooi weer is. We moeten nu zo goed mogelijk herstellen en van daaruit de blik weer naar voren.”

Jullie staan met drie renners in de top-10 van het klassement. Niet alles is verloren.

“Het laat zien dat wij een supersterke ploeg hebben. Jumbo-Visma is leider in het ploegklassement. In de breedte zijn we hartstikke goed. Maar goed, we hebben ook even wat tijd nodig gehad te accepteren dat een man-tegen-mangevecht, tussen Pogačar en Roglič, voor ons niet meer aan de orde is.”

De bergen komen in zicht. Gaan jullie aanvallen in de Alpen?

“Daar denken wij nu nog helemaal niet aan. Als je nog in de situatie zit waarin wij zitten, is dit nog niet het moment om daar mee bezig te zijn. Met zoveel gebutste en gehavende renners. Dat zullen we moeten bekijken.

Het is eigenlijk bizar dat we twee wat lastigere ritten, twee vlakke ritten en tijdrit hebben gehad en er nu al zo’n grote tijdsverschillen zijn. Dat zegt genoeg over wat er is gebeurd. En dat geldt zeer zeker niet alleen voor ons. In feite voor iedereen, behalve Pogačar.”

