Tour 2021: Voorbeschouwing etappe 7 van Vierzon naar Le Creusot

Het peloton gaat vrijdag op voor de langste etappe in de Tour de France in jaren. In de finale van de 249,1 (!) kilometer lange rit van Vierzon naar Le Creusot krijgen de renners een rits klimmetjes voor de wielen geschoven, waaronder de steile Signal d’Uchon. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Daags voor de Alpenetappes naar Le Grand-Bornand en Tignes staat de langste rit in 21 jaar in het routeboek. Tussen Vierzon en Le Creusot moet namelijk maar liefst 249,1 kilometer worden afgehaspeld. De laatste keer dat het Tourpeloton zo ver reed, was in 2000 in de rit van Belfort naar Troyes die door Erik Zabel werd gewonnen. Destijds had de organisatie een parcours van 254,5 kilometer uitgetekend.

Dat de etappe zo lang is, betekent niet dat de moeilijkheidsgraad naar beneden wordt bijgesteld; zo’n drieduizend hoogtemeters moeten worden overbrugd en in de laatste 25 kilometer krijgen de renners nog een steile klim voor de kiezen.

T’as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon, zong Jacques Brel in zijn hit Vesoul uit 1968. Het heeft echter tot dit jaar geduurd vooraleer de Tour Vierzon ziet, hoewel de stad nauw met de wielrennerij verbonden is. Zo eindigt sinds 1949 hier de klassieker Parijs-Chalette-Vierzon en verwelkomde de stad al Parijs-Nice en de Tour de l’Avenir. Maar terwijl de nabijgelegen steden Bourges en Saint-Amand-Montrond de Tour al wel over de vloer kregen, was de tweede grootste stad van de Cher nog nooit etappeplaats. Daar komt nu dus verandering in.

Vanuit Vierzon gaat de route door het Loiredal via Bourges, bekend van Parijs-Bourges, Nevers en de tussensprint in Saint-Benin-d’Azy na 115,4 kilometer naar de heuvelachtige Morvan. Door geologen wordt dat gebied ook wel als een verre uitloper van het Centraal Massief gezien – en dat is terug te zien aan het etappeprofiel. Waar de eerste koershelft over relatief vlakke wegen gaat, staat de renners hier het nodige klimwerk te wachten. Zo gaat de koers over de Côte de Château-Chinon (3,2 km aan 5,3%) en de Côte de Glux-en-Glenne (2,6 km aan 4,2%). Via Bibracte wordt vervolgens naar Autun afgedaald.

Daar gaat de weg weer omhoog, de Côte de la Croix de Libération (4,6 km aan 5,3%) op. Als de renners al 225,3 kilometer in de benen hebben, bereiken zij de voet van de Signal d’Uchon (5,7 km aan 5,7%). Dit steile bospaadje is voor het eerst in het parcours opgenomen en gaat de finale van deze etappe extra lastig maken, zo is de verwachting. In de eerste kilometer hangt de hellingsgraad net onder de vijf procent, daarna wordt het steiler maar het is kinderspel vergeleken bij het laatste deel van de klim.

Na zelfs een afdaling van een paar honderd meter schieten de percentages in de laatste twee kilometer plots de dubbele cijfers in met zelfs een strook tot 18%! Eenmaal boven op deze kuitenbijter is het nog achttien kilometer in dalende lijn naar de streep, dus aanvallers hebben hier zeker een kans van slagen. Overigens verdienen de eerste drie renners op de top acht, vijf en twee bonificatieseconden.

Na de Côte de la Gourloye (2,4 km aan 5,3%) en een lange dag in het zadel ligt de finish in het oude mijnstadje Le Creusot. In de laatste vijf kilometer moeten de renners toch nog even scherp zijn; met nog vier kilometer te gaan liggen een rotonde en een wegversmalling. En in de laatste twee kilometer maakt de route nog een scherpe bocht naar links. Vanaf dan is de laatste 1600 meter rechtuit naar de streep. Het is voor de derde keer dat Le Creusot de Tour ontvangt. In de veelbewogen editie van 1998 lag hier de streep na een tijdrit over ruim 50 kilometer, die vanuit Montceau les Mines was gestart.

Jan Ullrich klokte de snelste tijd en ging zo Bobby Julich nog voorbij in de strijd om de tweede plek in het klassement. Marco Pantani werd derde en werd een dag later als eindwinnaar gehuldigd. In 2006 keerde de Tour in Le Creusot terug voor opnieuw een tijdrit, ditmaal náár Montceau les Mines. Deze keer was de Oekraïner Sergiy Honchar van T-Mobile het snelst. De veelbesproken Floyd Landis nam dankzij zijn derde plaats het geel over van Óscar Pereiro. Een dag later werd de Amerikaan als eindwinnaar gehuldigd, maar we weten hoe dat is afgelopen.

Start: 11.00 uur

Finish: tussen 17.05 en 17.40 uur

Afstand: 249,1 kilometer

Favorieten

In de eerste dagen van de Tour ging het stevig op en af en waren de aankomsten op het lijf van de springveren geschreven. Daarna werd het wat vlakker en kregen ook de sprinters hun kansen. Op de zevende dag zijn de heuvels terug in het parcours en moeten liefst 3.000 hoogtemeters worden overwonnen. Tel daarbij op de lange afstand die moet worden overbrugd en deze etappe heeft het karakter van een klassieker. Het is een echte rit voor rasaanvallers en heuvelpuncheurs.

Het etappeprofiel en de afstand passen heel goed bij de kwaliteiten van Mathieu van der Poel. De Nederlander behield woensdag knap het geel in de tijdrit en gaat ongetwijfeld proberen het tricot nog een dag langer te houden. Maar de kopman van Alpecin-Fenix kan ook de etappe winnen. Hij is sterk op steile hellingen, zo zagen we maar weer op de Mûr-de-Bretagne en eerder dit seizoen in Strade Bianche. En als de rit uitdraait op een sprint, is hij een van de snelste renners.

Ook Julian Alaphilippe kunnen we opschrijven voor de etappe naar Le Creusot. De Franse renner van Deceuninck-Quick-Step staat te boek als een explosieve puncheur, wat hij op de aankomst in Landerneau nog maar eens liet zien. Bovendien kan hij op de steile hellingen vlak voor de finish proberen nog wat tijd te pakken in aanloop naar de eerste bergetappes in de Alpen. Juju is een rasaanvaller die zich nooit inhoudt. Als hij aanvalt, kunnen weinigen hem maar volgen.

Primož Roglič was hard gevallen in de derde etappe, maar liet in de individuele tijdrit naar Laval al zien dat hij goed herstelt – of als geen ander door de pijn heen kan bijten. Dankzij zijn goede rit tegen de klok is hij weer terug in de strijd om het geel. De korte, steile klimmetjes als de Signal d’Uchon liggen Roglič wel, al kunnen we ons ook voorstellen dat hij nog wat pijlen op zak houdt voor de eerste bergetappes door de Alpen.

Eventueel heeft Jumbo-Visma Jonas Vingegaard nog achter de hand. De Deense renner reed woensdag een geweldige tijdrit die hem de derde plaats in de daguitslag opleverde. Daardoor is hij na Wout van Aert, ook een kanshebber in deze rit, de beste renner van Jumbo-Visma in het algemeen klassement. Vingegaard kan door zijn hoge klassering nog een belangrijke rol gaan spelen in het ploegspel van het Nederlandse team.

Sonny Colbrelli verkeert misschien wel in de vorm van zijn leven. De nieuwe Italiaanse kampioen staat bekend als een veelzijdige sprinter die ook goed omhoog kan rijden. Als hij in de heuvelzone aan het eind kan overleven, is hij een belangrijke gegadigde voor de dagzege. Hetzelfde geldt voor Michael Matthews. Voor beide renners is het ook een mogelijkheid om mee te springen in de ontsnapping en zo op jacht te gaan naar de overwinning.

Natuurlijk kunnen we in het lijstje kanshebbers ook niet om de naam van Tadej Pogačar heen. De Sloveense renner van UAE Emirates won eerder dit seizoen nog Luik-Bastenaken-Luik en laat de finale van de zevende etappe nu net wat weghebben van de Waalse klassieker. Dat Pogačar in hoogvorm verkeert, konden we zien in de individuele tijdrit naar Laval – al was hij ook in de eerste twee etappes al op de afspraak.

Richard Carapaz reed woensdag een onopvallende tijdrit, maar wist in de eerste dagen van de Tour de France aardig uit de problemen te blijven. De winnaar van de Ronde van Zwitserland kan de heuveltjes die de renners krijgen voorgeschoteld op weg naar Le Creusot goed verteren en bovendien beschikt hij over de punch die nodig is om te winnen. Ook Magnus Cort is een naam om in de gaten te houden. De Deen was woensdag knap twaalfde in de tijdrit.

Na een moeizaam seizoen heeft Christophe Laporte de weg omhoog weer helemaal gevonden. Na een jaar droogte won hij al een etappe in de Ster van Bessèges en het Circuit de Wallonie. Daarnaast stapelde hij de ereplaatsen op in onder meer Parijs-Nice, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Zwitserland. Op de eerste dagen van de Tour kwam hij er niet aan te pas, maar daarna liet hij zien dat het met zijn vorm wel goed zit.

Een van de renners die tot op heden een sterke indruk maakt in de Tour, is Alexey Lutsenko. Na een goede start van de ronde bevestigde de Kazachse renner van Astana-Premier Tech in de 27,2 kilometer lange tijdrit naar Laval, waar hij tiende werd. Daarmee rukte hij op naar de top-5 in het algemeen klassement. Een Lutsenko in vorm heeft zeker de kwaliteiten om de rit naar Le Creusot naar zijn hand te zetten.

Andere renners om vrijdag rekening mee te houden zijn onder meer Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step), David Gaudu (Groupama-FDJ), Sergio Higuita (EF Education-First), Søren Kragh Andersen (DSM), Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), Jakob Fuglsang en zijn ploeggenoten bij Astana-Premier Tech en Pierre Latour (TotalEnergies).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** Julian Alaphilippe, Primož Roglič

** Sonny Colbrelli, Michael Matthews, Wout van Aert

* Tadej Pogačar, Richard Carapaz, Magnus Cort, Alexey Lutsenko

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Tijdens de zevende etappe naar Le Creusot kan het kwik oplopen naar een zomerse 25 graden, meldt Weeronline. De wegen zullen er waarschijnlijk droog bij liggen in de lastige finale.

De zevende etappe van de 108e Tour de France is vrijdag van bij de start rechtstreeks te volgen via Eurosport 2, de Eurosport Player en GCN. Vanaf 12.15 uur is de koers ook te zien op Canvas en later op Eén. Vanaf 12.20 uur zendt ook NOS Sport de wedstrijd uit op NPO 1 en later op NPO 2. WielerFlits komt natuurlijk ook weer met een eigen liveblog.