Jumbo-Visma-directeur Richard Plugge herstelt van coronavirus woensdag 22 april 2020 om 21:50

Richard Plugge is een van de Nederlandse mensen die besmet is geraakt met het coronavirus. De 50-jarige algemeen directeur van Jumbo-Visma belandde zes weken terug in het ziekenhuis, deelt hij mee via zijn LinkedIn-account. “Ik heb twee ontzettend zware weken gekend met hoge koorts en angstige momenten.”

Plugge is nog altijd niet de oude. “Dankzij de goede zorg van de ziekenhuismedewerkers, kwam ik er doorheen. Ik ben nog altijd herstellende, ondanks dat ik alweer vijf weken thuis ben. Wat ik zag en ervaarde in het ziekenhuis was schokkend: de druk, het onwetende en de moeilijke omstandigheden. Heel veel respect voor de medici. Alsjeblieft, voor jezelf, je omgeving en je naasten: blijf jezelf beheersen en leef de regels na zolang dat nodig is.” Het totaal aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis opgenomen is (geweest) staat nu op 10.021.

‘Ik hoop dat we snel weer kunnen koersen’

De Zuid-Hollander gaat ook in op de wielersport. “We kijken er echt naar uit om zo snel als dat het kan weer te koersen. Maar dit kan alleen op een veilige manier, met toestemming van de overheden, het bewaken van de gezondheid en veiligheid van de renners, teams en organisatoren als prioriteit nummer één. Met een goed plan, scenario’s, testen, quarantaine, enzovoort, is het misschien mogelijk. Ik hoop het. Als we weer kunnen fietsen, zou dat betekenen dat de corona-situatie onder controle of verdwenen is.”

“Dat zou goed nieuws voor ons allemaal zijn”, stipt Plugge nog eens aan. “In de tussentijd kan ik je zeggen: I’ve been there. Het is een erg vervelende en ernstige ziekte. Dus gebruik je verstand: blijf veilig, blijf thuis zoveel je kan. Laten we goed op elkaar passen.”