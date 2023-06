Jumbo-Visma Development trekt drie nieuwe renners aan

Jumbo-Visma Development Team heeft drie nieuwe renners voor 2024 aangetrokken. Het gaat om Matthew Brennan, Tomos Pattinson en Jed Smithson. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Brennan, Pattinson en Smithson hebben alledrie de Britse nationaliteit en komen over uit de juniorencategorie. Pattinson won afgelopen jaar Luik-Bastenaken-Luik voor junioren en Smithson Nokere Koerse. Brennan was dan weer de beste in de Guido Reybrouck Classic.

Robbert de Groot, Head of Development, vertelt dat de Britse aanwinsten zorgvuldig zijn gescout in een persbericht van de ploeg: “Het zijn breed opgeleide renners die al een en ander hebben laten zien. Jed en Matthew hebben een baanachtergrond, Tomos een verleden op de baan en in cyclocross.”

“Met hen halen we een goede jonge lichting binnen waarmee we nu een ontwikkelingstraject ingaan. We willen hen nog niet in een hoekje duwen door te zeggen wat voor type renners het kunnen worden, daarvoor is het nog veel te vroeg. Wat we wel al kunnen zeggen, is dat alle basisvoorwaarden aanwezig zijn om hen bij ons op te leiden tot goede profrenners: hun uitslagen, trainingsdata en persoonlijkheden”, aldus De Groot.

Eerder trok het team al Sjors Lugthart en Jonas Hoydahl aan voor 2024.