Jumbo-Visma blijft strijdbaar: “Roglic neemt geen genoegen met een podiumplaats”

Na tien etappes in de Vuelta a España is duidelijk dat titelverdediger Primož Roglič voorlopig zijn meerdere moet erkennen in Remco Evenepoel. Na de tijdrit richting Alicante is het verschil in het algemeen klassement opgelopen tot 2m41s in het voordeel van de Belg. Van capituleren is echter nog geen sprake binnen het kamp van Jumbo-Visma, de ploeg van Roglič.

Ploegleider Grischa Niermann beseft in gesprek met het Algemeen Dagblad dat Evenepoel er momenteel bovenuit steekt. “Hij was duidelijk de sterkste in alle drie de bergritten. Hij heeft ook een supersterke ploeg, dat hebben we de laatste dagen gezien. Als Remco drie weken op dit niveau kan presteren en hij geeft geen krimp, dan wordt het lastig om hem uit de trui te rijden. Niet alleen voor ons, maar voor iedereen.”

Toch hopen ze bij Jumbo-Visma nog op een ommekeer in de tweede en derde week. “Primož heeft in de Giro ook wel eens minuten voorgestaan op de concurrentie en toen hebben we ook niet gewonnen”, schetst Niermann. “Er zijn nog twee weken te gaan en er kan nog veel gebeuren. Primož is wel opgestapt met de ambitie om te winnen en mee te doen. Dat doet hij ook. Evenepoel steekt er bovenuit, maar het is niet zo dat Primož naar huis wordt gereden.”

Risico’s

“Wij blijven dus strijdbaar. Hij neemt geen genoegen met een podiumplaats. Primož is hier om de Vuelta te winnen. Nog steeds. Die ambitie moet je ook hebben. Ik zal dat relativeren en zeggen dat het podium ook mooi is, maar Primož gaat niet naar Madrid rijden om een derde plek te verdedigen. Als je wilt winnen, moet je bereid zijn te verliezen en risico’s te nemen. Daar is hij toe bereid.”