Jumbo-Visma bevestigt komst Sam Oomen dinsdag 25 augustus 2020

De overstap van Sam Oomen van Team Sunweb naar Jumbo-Visma werd half juni al bekend. Vandaag is de transfer ook officieel bevestigd. Het betreft een overeenkomst voor drie jaar. “Dit voelt als het juiste moment om te kiezen voor een nieuwe stap in mijn carrière”, zegt Oomen.

“Ik heb vijf goede en fijne jaren gehad bij Team Sunweb”, doet Oomen zijn verhaal op de website van Jumbo-Visma. “Aan mijn toekomst denkend, voelt het echter als het juiste moment om te kiezen voor een nieuwe stap. Het is top dat ik deze kan zetten bij Team Jumbo-Visma.”

“De kennis, de filosofie, de liefde voor de sport en het vertrouwen dat ik voel bij deze ploeg, hebben me ervan overtuigd dat dit de juiste ploeg voor me is. Ik verheug me er enorm op om aan de slag te gaan in een nieuwe omgeving, met veel nieuwe gezichten maar ook met een aantal oude bekenden. Ik ben daar hartstikke blij mee”, zegt de 25-jarige Tilburger.

“Sam is het grootste jonge Nederlandse rondetalent”, vertelt sportief directeur Merijn Zeeman. “Wij volgden hem al enkele jaren met grote interesse. Wij zijn heel blij dat hij nu voor ons gekozen heeft. We zijn ervan overtuigd dat Sam met de juiste begeleiding nog veel beter kan worden. We willen hem geleidelijk begeleiden richting de wereldtop.”

Hoogtestage

Oomen is op dit moment met zijn huidige ploeg Team Sunweb op hoogtestage in het Oostenrijkse Kühtai. Daar bereidt de 25-jarige Tilburger zich voor op de Giro d’Italia. Zijn niveau in de Tour de l’Ain was nog niet top en dat was niet zoals gehoopt. Daar was Oomen teleurgesteld over, maar intussen kijkt hij alweer vooruit richting de Giro.