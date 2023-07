‘Jumbo-Visma begint nu aan plan-unicum’

Video

De Tour de France 2023 zit erop. Jonas Vingegaard (geel), Jasper Philipsen (groen), Giulio Ciccone (bolletjes), Tadej Pogačar (wit), Victor Campanaerts (Superstrijdlust) en Jumbo-Visma (ploegen) zijn de winnaars van de verschillende klassement. In een nieuwe WielerFlits Update staan we daar uitgebreid bij stil, net als bij de laatste eindsprint, het WK én de Vuelta a España!

Jordi Meeus zorgde op de slotdag van de Tour de France 2023 nog voor een daverende verrassing door Philipsen klop te geven, ondanks een opnieuw sterke lead out van Mathieu van der Poel. Met Dylan Groenewegen en Cees Bol waren de lage landen sowieso goed vertegenwoordigd in de top-5 van de daguitslag. “Een heel knappe zege van Meeus, die deze Tour voor het eerst samenwerkt met Danny van Poppel”, legt Youri uit. “Danny is misschien wel de beste lead out ter wereld, maar de samenwerking tussen die twee heeft eventjes nodig had. Mooi om te zien dat het zich toch nog uitbetaald op de slotdag.”

Maxim haalt vervolgens de snode plannen aan van Jumbo-Visma. “Het lijkt erop dat ze ook de Vuelta a España willen winnen, waar ze van start gaan met zowel Primoz Roglic als Jonas Vingegaard. Dat is plan-unicum, want nog nooit heeft een wielerploeg in één seizoen alle grote rondes gewonnen. Ook Robert Gesink en Sepp Kuss gaan er naartoe en daarnaast lijken ook Jan Tratnik en Attila Valter zich klaar te stomen voor een deelname.” Youri kijkt naar nog iets dichterbij, het WK over twee weken. “Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen lijken zich hier helemaal in vorm gereden te hebben.”

En verder…

Willen we jullie bedanken voor het dagelijks bekijken of beluisteren van de WielerFlits Update. Met veel plezier hebben we met drie of vier mensen in Spanje en Frankrijk voor jullie een show gemaakt, naast de gebruikelijke interviews die jullie van ons gewend zijn. We hopen dat jullie het ook leuk vinden en kijken uit naar jullie feedback. Op naar de volgende!

Ook te beluisteren als podcast in je favoriete app, of gewoon hieronder via WielerFlits.

iTunes

Spotify

RSS-feed