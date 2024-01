vrijdag 5 januari 2024 om 08:52

Jumbo-topman Ton van Veen over einde sportsponsoring: “Op het wereldtoneel niet zoveel te zoeken”

Het zal voor veel wielerliefhebbers en -fans nog even wennen zijn. Niet meer Jumbo-Visma, maar Visma | Lease a Bike is de naam van de grote Nederlandse formatie. De keuze van Jumbo Supermarkten om de sportsponsoring te verlaten heeft een duidelijk doel, benadrukt topman Ton van Veen nog maar eens in de Volkskrant. “De laatste jaren is Jumbo zijn focus wat kwijtgeraakt”, vertelt hij.

“We zijn een aantal activiteiten erbij gaan doen die de formule niet noodzakelijk hebben versterkt”, geeft Van Veen aan. “We zijn in de flitsbezorging gestapt met Gorillas en we zijn heel actief geworden in de sportsponsoring. Maar als je kijkt naar de successen van de atleten en ploegen, moet je je afvragen of dat bij ons past.”

Sinds 2015 is Jumbo al betrokken bij de wielerploeg van baas Richard Plugge, eerst vier jaar als co-sponsor en daarna vijf jaar als hoofdsponsor. Daarnaast was de supermarktketen jarenlang sponsor in de autosport. “Max Verstappen is een wereldkampioen. Maar wij zijn een Nederlands supermarktbedrijf, niet eens het grootste. Op het wereldtoneel hebben we niet zoveel te zoeken”, vindt Van Veen.

‘Miljoenen uit sportsponsoring gebruiken om prijzen te verlagen’

Daarom gaat Jumbo Supermarkten de strategie aanpassen, mede doordat het marktaandeel is gezakt in 2023 en de winsten zijn teruggelopen. “We hebben bijna geen ruimte om de prijsverhogingen zelf op te vangen. Onze nettowinstmarge was in 2023 minder dan 1 procent”, vertelt hij.

“We willen het allerbeste assortiment en de beste service tegen de laagste prijs. Die uitersten combineren kan alleen als je het bedrijf tiptop in orde is. Dat betekent dat we geen tientallen miljoenen meer in sportsponsoring stoppen, maar die gebruiken om de prijzen te verlagen. Dat is het wezen van Jumbo zoals het bedoeld was.”