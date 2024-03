maandag 18 maart 2024 om 12:52

‘Marc Hirschi gaat UAE Emirates verruilen voor Tudor Pro Cycling’

Rijdt Marc Hirschi volgend jaar voor Tudor Pro Cycling? Het gerucht ging al langer, maar volgens Het Laatste Nieuws is de deal nu definitief rond. De Zwitsers zou komende winter de overstap maken van UAE Emirates.

De inmiddels 25-jarige Hirschi brak in 2020 door met onder meer winst in de Waalse Pijl en een etappezege in de Tour de France. In januari van het jaar erna verliet hij het toenmalige Team DSM vroegtijdig, waarna hij tekende bij UAE Emirates. In dienst van die ploeg kon hij, mede door blessures, zijn eerdere prestaties aanvankelijk niet echt bevestigen. De Zwitser presteerde vorig najaar echter erg sterk en wist ook in 2024 al te winnen. Eind februari schreef hij de Faun Drôme Classic op zijn naam.

Hirschi heeft een aflopend contract bij UAE Emirates. Het is geen toeval dat hij al langer wordt gelinkt aan Tudor. Het ProTeam is Zwitsers én de oprichter van de ploeg, Fabian Cancellara, is tevens de manager van Hirschi.