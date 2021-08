Julius van den Berg wint slotetappe in Polen, Almeida eindwinnaar

Julius van den Berg heeft de slotetappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Nederlander was in Krakau de beste renner van de vroege vlucht, die het sprintende peloton net achter zich wist te houden. João Almeida stelde zijn eindzege veilig.

De slotetappe ging over 145 kilometer van Zabrze naar Krakau. De renners kregen op de laatste dag nog een geclassificeerde klim voor de wielen geschoven, maar na de Łaziska was het nog 125 kilometer rijden. De finale was op een plaatselijke ronde van vijf kilometer, die drie keer moest worden afgelegd. De finish was normaal gesproken de sprinters op het lijf geschreven. Vorig jaar versloeg Davide Ballerini Pascal Ackermann en Alberto Dainese in de straten van Krakau.

Nadat om 15.20 uur het startsein was gegeven kwam vroeg in de koers een ontsnapping met vijf renners tot stand. Het bleek een kopgroep met sterke namen met Julius van den Berg (EF Education-Nippo), Gianni Moscon (INEOS), Pieter Vanspeybrouck (Intermarché-Wanty-Gobert), Alexis Renard (Israel Start-Up Nation) en Matteo Jorgenson (Movistar). Met zijn vijven reden ze een paar minuten voorsprong bij elkaar, terwijl Deceuninck-Quick-Step daarachter controleerde.

Vluchters houden knap stand

Het verschil bleef lange tijd tussen de anderhalve minuut en twee minuten schommelen en de ploegen van de sprinters wilden voorkomen dat de kopgroep te ver zou uitlopen. Vanspeybrouck moest op een gegeven moment zijn medevluchters laten gaan, maar de anderen bleven goed ronddraaien. Toch was het wachten op het moment dat het peloton het gaspedaal zou intrappen en het gat zou dichtrijden voor de sprint.

Het verschil liep echter niet snel terug en de kansen van de vluchters namen toe naarmate de finish dichterbij kwam. Het werd een close call, maar het waren uiteindelijk de vroege aanvallers die het redden. Van den Berg maakte er een lange sprint van en bleef aan de aankomst Renard, Jorgenson en Moscon net voor. Álvaro José Hodeg kwam net te laat en werd vijfde. Fernando Gaviria en Olav Kooij kwamen als zesde en zevende over de streep.

Voor Van den Berg was het zijn eerste profzege sinds hij in 2018 de stap naar de WorldTour zette. Voor zijn ploeg EF Education-Nippo was het de tiende overwinning van het seizoen na onder meer de etappezege van Alberto Bettiol in de Giro en de winst van Neilson Powless in de Clásica San Sebastián. João Almeida kwam in het geklopte peloton over de streep en verzekerde zich zo van de winst in het eindklassement.