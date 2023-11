vrijdag 10 november 2023 om 11:02

Julius van den Berg over transfer naar Team dsm-firmenich: “Herenigd met bekende gezichten”

Julius van den Berg heeft voor het eerst gereageerd op zijn transfer naar Team dsm-firmenich, die eind oktober al bekendgemaakt werd door WielerFlits. De 27-jarige renner uit Purmerend vertrekt na 5,5 jaar bij EF Education-EasyPost, waar hij debuteerde als prof na een opleiding bij SEG Racing Academy. “Ik ben benieuwd naar de nieuwe omgeving”, vertelt Van den Berg.

“Team dsm-firmenich is een goed gestructureerde ploeg en ik ben benieuwd naar de nieuwe omgeving en de nieuwe mensen om mij heen. Ook word ik herenigd met een paar bekende gezichten”, zegt Van den Berg, daarmee onder meer doelend op zijn boezemvriend Fabio Jakobsen. In de jeugdcategorieën reden zij lang samen en er is ook een boek over hen gemaakt.

“Als wielrenner houd ik van winnen, of ik dat zelf doe of als ik de ploeg daarbij help. Het geeft heel veel voldoening als je door samenwerking een doel behaalt”, legt hij uit. “Ik kan de jonge renners helpen met mijn ervaring in positioneren, terwijl ik het ook niet erg vind om op kop te rijden en zorgen dat de rest zo fris mogelijk aan de finale begint. Ik wil de groep graag hecht houden, dus probeer ik iedereen aan te moedigen en plezier te brengen naast de fiets.”

Voor coach Rudi Kemna van Team dsm-firmenich is Julius van den Berg geen onbekende. “Hij is een heel sterke renner, die weet wat hij wil. Hij verwacht niet alleen iets van hemzelf, maar ook van iedereen om hem heen. Hij heeft een sterke motor en zal veel pk’s toevoegen aan onze ploeg”, aldus Kemna. “Hij gaat een belangrijke rol spelen in steun van onze afmakers. Hij kan koersen controleren en voor veel scenario’s zorgen die in ons voordeel kunnen zijn.”

In de nieuwe WielerFlits Podcast gaat het over de transitie van Team dsm-firmenich

Selectie Team dsm-firmenich 2024

Renners