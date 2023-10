Youri IJnsen • dinsdag 31 oktober 2023 om 07:31

Julius van den Berg naar Team dsm-firmenich

Julius van den Berg verkast van EF Education-EasyPost naar Team dsm-firmenich. Meerdere bronnen bevestigen de overstap aan WielerFlits. Daarmee koerst de hardrijder opnieuw met boezemvriend Fabio Jakobsen.

Voor Van den Berg is het zijn eerste transfer in vijf en een half jaar tijd. Nadat de 26-jarige Noord-Hollander in 2018 de Nederlandse titel bij de beloften greep, maakte hij per direct de overstap naar zijn Amerikaanse werkgever. Daar kreeg hij eerder deze zomer te horen dat hij niet meteen op contractverlenging kon rekenen.

“Vanaf dat moment ben ik op zoek gegaan naar iets nieuws. Al snel kreeg ik een heel mooie aanbieding en ik kijk er erg naar uit om die aan te gaan”, zei hij eerder deze maand in een interview op dit platform. Nadien werd ons via meerdere kanten duidelijk dat die nieuwe uitdaging ligt bij het Nederlandse Team dsm-firmenich.

Voor Van den Berg betekent de overstap naar de ploeg van Iwan Spekenbrink een hereniging met Jakobsen. De twee leerden elkaar kennen tijdens het eerste jaar van SEG Racing Academy, in 2015.

Jakobsen (links) en Van den Berg (rechts) voor de Dorpenomloop Rucphen in 2016 – foto: Marcel KochOverigens is Van den Berg niet de laatste aanwinst van Team dsm-firmenich. In de wandelgangen klinkt ook steeds luider de naam van Emīls Liepiņš, die nu nog uitkomt voor Trek-Segafredo.