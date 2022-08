Julius van den Berg eerste bergtruidrager: “Heb er morgen ook weer zin in”

Video

De eerste drager van de bergtrui in de Ronde van Spanje 2022 is een Nederlander. Julius van den Berg kwam als eerste boven op de Alto de Amerongse (de Amerongse Berg), de enige gecategoriseerde beklimming van de dag, en mag daarom zondag starten in de witte trui met blauwe bollen. “Supermooi dat ik deze bergtrui pak”, zegt een blije Van den Berg voor de camera van WielerFlits.

“Er zijn niet veel kansen voor mij als niet-klimmer. Dat ik die hier dan kan pakken, dat is supermooi. Wat ze net ook zeiden: wat Magnus (zijn ploeggenoot Magnus Cort, red.) in de Tour heeft gedaan (de Deen was daar de eerste bolletjestruidrager, red.), heb ik hier een beetje gedaan”, aldus de 25-jarige renner van EF Education-EasyPost.

Magnus Cort ging de dag nadat hij de bergtrui veroverde opnieuw in de aanval, in zijn eentje. Is Van den Berg dat ook van plan? “Ik hoop dat er nog een paar meewillen, maar zeker: ik heb er morgen ook zin in”, aldus Van den Berg, die niet ver van de Rijzendeweg woont. Daar is zondag weer een bergpunt te verdienen. “Als je in de trui in de kopgroep zit, wil je natuurlijk ook voor dat punt gaan.”

Dat Van den Berg voor de bergtrui ging, kwam niet uit het niets. “Het schoot al een aantal keren door mijn hoofd, maar ik durfde het eigenlijk nooit uit te spreken. Ik zit als enige niet-klimmer, als man voor het vlakke, in deze ploeg. Dus ik dacht: ik ben hier voor het team, ik ben hier in principe niet voor mezelf. Ik wilde gewoon het team ondersteunen.”

“Maar gelukkig dacht de teamleiding er anders over. Zij zeiden: ‘Laten we hetzelfde doen als wat Magnus deed in de Tour, laten we het proberen.’ Daar was ik superblij mee. Ik werd gelijk zenuwachtig, maar gelukkig is het gelukt.”