Labous wint bergrit in Giro d’Italia Donne vanuit vroege vlucht, Van Vleuten steviger in het roze

Juliette Labous heeft de zesde etappe van de Giro d’Italia Donne gewonnen. De Française van Team DSM zat mee met een grote kopgroep van veertien rensters, die met voorsprong begonnen aan de Passo Maniva, de slotklim van de dag. Labous wist als enige vluchtster stand te houden tegen de klassementsrensters.

Woensdag kregen de rensters in de Giro d’Italia Donne al een pittige finale voorgeschoteld, maar donderdag was het woord aan de pure klimsters. De 112,9 kilometer lange vijfde etappe finishte namelijk bovenop de Passo Maniva. Deze klim van tien kilometer kent een gemiddeld stijgingspercentage van 7,8%.

Geen Marianne Vos meer

Marianne Vos hoefde daar niet meer omhoog. De tweevoudig ritwinnaar in deze Ronde van Italië voor vrouwen stapte donderdag niet meer op, omdat ze zich op wilde laden voor de Tour de France avec Femmes. Uitrusten zat er voor veertien andere rensters niet in, zij kozen in de vlakke aanloop richting de slotklim voor de aanval. Elena Cecchini, Alba Teruel, Mikayla Harvey, Jennifer Ducuara, Magdeleine Vallieres, Emilia Fahlin, Beatrice Rossato, Katia Ragusa, Paula Andrea Patiño, Georgia Williams, Juliette Labous, Cristina Tonetti, Amalie Lutro en Alice Maria Arzuffi kregen een voorsprong van maar liefst negen minuten.

Labous virtuele leider

Juliette Labous (Team DSM) was de bestgeklasseerde renster van de veertien vooraan. Zij stond voor de start van de etappe op een kleine twaalf minuten van Van Vleuten, de draagster van het roze. Diezelfde Van Vleuten had overigens één ploeggenote minder om de vlucht te controleren: Arlenis Sierra stapte donderdag niet meer op, nadat ze woensdag ten val kwam. Movistar kreeg echter steun van BikeExchange-Jayco, dat met Amanda Spratt de nummer vijf van het klassement in de gelederen had. Onder andere ook Jumbo-Visma en FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope droegen in de finale een steentje bij.

Aldus begonnen de koplopers met een flink gereduceerde voorsprong aan de slotklim en was het gevaar voor Van Vleuten geweken. Wel konden de vluchtsters nog voor de dagzege gaan. De 22-jarige Lutro (Uno-X) was de eerste die haar kaarten op tafel legde, de Noorse ging op het vals plat richting de Passo Maniva in de aanval. Zij begon met drieënhalve minuut aan de echte klim.

Strijd tussen de klassementsrensters

Eenmaal begonnen aan de steile stroken, verloor Lutro snel van haar pluimen. Ze werd eerst ingelopen door Tonetti, die op haar beurt ingehaald en achtergelaten werd door enkele andere rensters. Labous, een van die rensters, toonde zich de sterkste en nam uiteindelijk in haar eentje op tegen de favorieten in het peloton. In dat peloton ging het gas er gelijk op, aanvankelijk vooral door de vrouwen van UAE. Zij maakten tempo voor Mavi García, de nummer twee van het klassement. Later nam Cecilie Uttrup Ludwig het commando over. Zij verrichte werk voor Marta Cavalli, derde in de algemene rangschikking.

Labous liep ondertussen niettemin weer wat uit en begon aan de laatste drie kilometer met tweeënhalve minuut voorsprong op het uitgedunde peloton. Net op dit moment trok Van Vleuten door in de achterhoede. Enkel García en Cavalli konden de rozetruidraagster volgen. Omdat het even stilviel, kon de rest terugkeren, maar toen García versnelde, bleven de drie opnieuw samen over. Daarop nam Van Vleuten de aanval over, maar ze wist haar concurrenten niet te lossen.

Van Vleuten pakt enkele secondes, Labous de rit

In de slotkilometer lukte dat dankzij een lange sprint wel, maar het verschil met García en Cavalli bleef beperkt tot enkele seconden. Op dat moment was Juliette Labous al een tijdje binnen. De renster van Team DSM had op de streep meer dan anderhalve minuut voorsprong op Van Vleuten.