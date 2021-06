Juliette Labous tot eind 2023 bij Team DSM

Team DSM gaat langer door met Juliette Labous. De 22-jarige Française heeft haar verbintenis verlengd tot eind 2023. Labous koerst al sinds 2017 voor de Women’s WorldTour-formatie en werd donderdag nog tweede op het Frans kampioenschap tijdrijden.

“Ik ben heel erg blij met een langer verblijf bij het team”, begint Labous haar relaas. “Ik voel me hier thuis en krijg de ruimte om mezelf te ontwikkelen. De ploeg denkt altijd aan de lange termijn, er staat een goede organisatie en alles is goed gestructureerd. Ik voel dat ik stapje voor stapje progressie maak. Ik wil in de toekomst nog beter worden als klimster, tijdrijdster en kopvrouw.”

Ook Team DSM-coach Rudi Kemna is in zijn nopjes nu de handtekeningen zijn gezet. “We zijn erg onder de indruk van haar manier van werken. Ze is enorm toegewijd en past goed binnen de visie van de ploeg. We willen haar verder laten groeien de komende jaren. Juliette is nog altijd jong en er is nog voldoende ruimte voor verbetering. We willen met haar de wereldtop bereiken.”

Labous, in 2020 Frans kampioene tegen de klok, werd in het voorjaar al knap zesde in de Brabantse Pijl en zesde op de Muur van Hoei in de Waalse Pijl. Ook eindigde ze als vijfde in de Luxemburgse rittenkoers Festival Elsy Jacobs. Vorig jaar stak ze haar neus ook al nadrukkelijk aan het venster, met onder meer een achtste stek in Luik-Bastenaken-Luik.