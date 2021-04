‘Julien Vermote vindt onderdak bij Alpecin-Fenix’

De wielercarrière van Julien Vermote hing aan een zijden draadje, maar volgens Het Nieuwsblad heeft de Belg toch nog een nieuwe ploeg gevonden voor 2021. De 31-jarige West-Vlaming heeft namelijk een contract getekend tot eind december bij Alpecin-Fenix, met een optie voor nog een jaar.

Hardrijder Vermote kwam in het verleden uit voor Quick-Step en Dimension Data en reed vorig jaar nog in de kleuren van Cofidis, maar moest al na een seizoen vertrekken bij de Franse formatie. Vermote leefde vervolgens maanden in onzekerheid en zijn carrière leek als een nachtkaars uit te gaan.

De ervaren renner bleef echter optimistisch en besloot ook de voorbije weken en maanden zijn conditie op peil te houden. Zo ging hij begin januari, ondanks zijn penibele situatie, nog naar het Spaanse Calp voor een trainingsstage. De Belg had voor zichzelf geen deadline gesteld in zijn zoektocht naar een nieuw team.

‘Breedteversterking’

“Ik ben er nog altijd van overtuigd dat ik van waarde kan zijn. Ik kan nog steeds iets betekenen voor een ploeg. Ik ben nog niet klaar. Ik hou nog van fietsen, ik ben fysiek in orde en ben pas 31 jaar”, zo liet Vermote begin dit jaar weten. Alpecin-Fenix heeft uiteindelijk besloten om Vermote nog een kans te geven op het hoogste niveau.

De ploeg van Mathieu van der Poel rijdt dit jaar voor het eerst een volledig WorldTour-programma en de gebroeders Roodhooft zien in Vermote een ideale versterking voor de breedte, aldus Het Nieuwsblad.