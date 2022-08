Julien Simon verrast sprinters en zichzelf: “Niet verwacht dat ik zou winnen”

Julien Simon schreef dinsdag de eerste etappe van de Tour du Limousin op zijn. De Fransman deed dat op bijzondere wijze: hij demarreerde net voor de vod en bleef het aanstormende peloton voor. “Ik had helemaal niet verwacht dat ik vandaag zou winnen”, zei een verraste Simon na afloop tegen La Chaîne L’Équipe.

“Voor mijn gevoel was het voor de pure sprinters”, aldus Simon over de openingsrit van de Tour du Limousin. “Maar ik zei op de briefing dat ik iets zou proberen op het valse plat omhoog richting de laatste kilometer, als ik me goed zou voelen. Toen ik zag dat er ruimte kwam, twijfelde ik geen moment en ging ik ervoor. Het was echt op gevoel.”

“In de laatste rechte lijn had ik wat angst”, geeft Simon toe. De sprinters, met Matteo Trentin voorop, kwamen in de slotmeters nog heel dicht. “Het was echt een melkzuurinspanning, het was moeilijk. Ik kon mijn armen niet in de lucht gooien en echt genieten voordat ik over de streep reed”, aldus de 36-jarige renner van TotalEnergies.

Dit seizoen wist Simon al twee keer eerder te winnen. Hij was in mei de beste in zowel de Grand Prix du Morbihan als de Tour du Finistère. “Deze zege doet me echt denken aan mijn overwinning in de GP du Morbihan. Omdat ik dit jaar al heb gewonnen, had ik alle vertrouwen. Anders had ik het misschien niet geprobeerd… Het is al een goed seizoen voor mij geweest: ik heb nog nooit gewonnen in de Limousin, ik moest wachten tot mijn 36e!”