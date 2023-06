Julie De Wilde bezorgt Fenix-Deceuninck zege in SPAR Flanders Diamond Tour

De SPAR Flanders Diamond Tour (1.1) is een prooi geworden voor Julie De Wilde. De Belgische renster van Fenix-Deceuninck rekende in een sprint af met de Oostenrijkse Kathrin Schweinberger en Katrijn De Clercq.

Op deze ultradrukke koerszondag werd er ook gereden in de omgeving van het Belgische Nijlen, in de provincie Antwerpen. In de SPAR Flanders Diamond Tour kregen de deelneemsters een biljartvlakke omloop voorgeschoteld, over meerdere lokale rondes, in de plaats Nijlen. Na net geen 137 kilometer in het zadel konden we ons – naar alle waarschijnlijkheid – gaan opmaken voor een (massa)sprint.

Met Marta Bastianelli, Anniina Ahtosalo, Emilia Fahlin en Eleonora Camilla Gasparrini stonden er wel een paar rappe vrouwen aan de start. En een sprint kregen we ook na ruim drie uur koers. De meeste ogen waren misschien wel gericht op Bastianelli, maar de zege ging naar Julie De Wilde. De nog altijd maar 20-jarige Belgische bleek te snel voor Kathrin Schweinberger en Katrijn De Clercq. Bastianelli kwam niet verder dan de vierde plek.

Voor De Wilde is de zege in de SPAR Flanders Diamond Tour een meer dan welkome opsteker. Ze was in het voorjaar nog enige tijd uit de roulatie, na een zware valpartij in de Classic Brugge-De Panne. In het ziekenhuis werd aanvankelijk een barstje in haar schouderblad vastgesteld, maar later bleek het toch om een breuk te gaan. Ze kon – na een langere revalidatie – eind mei weer een rugnummer opspelden voor de Thüringen Ladies Tour.