zondag 12 november 2023 om 10:31

Julian Mertens fietst weer na zwaar trainingsongeluk en kunstmatige coma

Het gaat de goede kant op met Julian Mertens, nadat hij eind mei betrokken was bij een zwaar trainingsongeluk en als gevolg daarvan enkele dagen in kunstmatige coma lag. De Belgische coureur van Bingoal WB heeft na een maandenlange revalidatie zijn eerste fietsritjes alweer achter de rug. “In oktober stapte ik voor het eerst weer mijn fiets op”, aldus Mertens.

De 26-jarige Mertens weet niets meer van het ongeluk. “Alles stopte voor mij op dat moment. Een tractor verloor zijn lading op de weg en ik verloor de controle over mijn fiets en botste zo op het voertuig”, vertelt hij nu. “De fysieke consequenties waren erg groot. Bijna mijn hele bovenlichaam was gebroken. Negen ribben, twee breuken in de ruggengraat, schouderblad, sleutelbeen, kaak en tanden, armen, rugwervels, achterhoofd… En mijn linkerbeen was een paar dagen gevoelloos.”

De artsen besloten hem in een kunstmatige coma te plaatsen. Ook waren drie operaties nodig om de schade bij Mertens te herstellen. “Ik was drie weken in het ziekenhuis en nadat hij thuis kwam, mocht ik langzaam weer bewegen. Ook moest ik opnieuw leren lopen. In juli werd een prothese in mijn ruggengraat geïmplanteerd, waarna ik echt kon revalideren. Ik kon weer gaan lopen, zwemmen, en stapte in oktober weer op mijn fiets”, aldus Mertens.

“Ik moet erkennen dat ik aan het begin wat meer spanning voelde, maar het was een geweldig gevoel om weer te kunnen fietsen. Wel heb ik getwijfeld, omdat we niet wisten hoe alle blessures en breuken zich zouden evolueren. De dokters konden dat zelfs niet zeggen”, zegt hij. “Ik heb geluk gehad dat alles goed is gegaan. Ik voelde na mijn tweede operatie al progressie en daar haalde ik energie uit.”

Mertens, woonachtig in het Vlaamse Lille, wil niet te hard van stapel lopen. “Het is nog moeilijk om naar de toekomst te kijken en aan te geven wanneer ik volledig hersteld ben. Ik kijk daarom voorlopig naar de korte termijn. Mijn eerste doel is om binnenkort eens mee te doen met een trainingstocht met de ploeg”, is hij hoopvol.