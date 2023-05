Belgische wielrenner Julian Mertens in kunstmatige coma na trainingsongeluk

De Belgische wielrenner Julian Mertens ligt in kunstmatige coma in het ziekenhuis van Antwerpen. Zijn ploeg Bingoal WB laat weten dat de 25-jarige Mertens tijdens een trainingstocht diverse verwondingen heeft opgelopen.

“Julian, die aan verschillende verwondingen lijdt, is naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) afgevoerd waar hij in kunstmatige coma is geplaatst om de gevolgen van het ongeval op training beter te kunnen beheersen. Verdere onderzoeken moeten nog gedaan worden”, schrijft Bingoal WB in een kort statement.

Het Belgische ProTeam laat weten dat verdere details over de toestand van Mertens op een later moment naar buiten komen.

De 25-jarige Mertens is bezig aan zijn eerste seizoen bij Bingoal WB, nadat hij de afgelopen drie jaren uitkwam voor Sport Vlaanderen-Baloise. Die ploeg pikte hem op uit de opleidingsploeg van Lotto Soudal. Mertens was in 2018 nog derde in de lastige Franse rittenkoers Ronde de l’Isard voor beloften. Vorig jaar werd hij elfde in Dwars door het Hageland.

Afgelopen maandag reed de in Turnhout geboren Mertens nog de Ronde van Limburg uit en kwam hij als 21ste over de finish.