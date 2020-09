Julian Alaphilippe, vijfde in Orcières-Merlette: “Op waarde geklopt” dinsdag 1 september 2020 om 19:35

Julian Alaphilippe wilde dolgraag zegevieren in Orcières-Merlette, maar de Fransman moest in de gele trui zijn meerdere erkennen in Primož Roglič. “Een tweede ritzege was het doel, maar ik ben op waarde geklopt”, zo vertelde Alaphilippe na de finish.

De springveer van Deceuninck-Quick-Step zat ideaal geplaatst met nog enkele honderden meters te gaan, maar had geen antwoord op de sprint van Roglič. “Ik wilde vandaag de gele trui behouden én de etappe winnen. Ik heb ook nergens spijt van, aangezien de tactiek perfect was en we het plan tot in de perfectie hebben uitgevoerd.”

“Ik ben vandaag gewoon verslagen door een sterkere renner. Ik ben blij met de benen, al is het lastig om het te vergelijken met vorig jaar. We zijn als ploeg niet in staat om dit ritme aan te houden, dus we zullen binnenkort ook niet meer de wedstrijd controleren. Dat is niet onze taak”, aldus Alaphilippe.

In het klassement verdedigt de Fransman een voorsprong van vier seconden op Adam Yates. Roglič is opgeschoven naar de derde plaats en volgt nu op zeven tellen van Alaphilippe.