Julian Alaphilippe sprint in Baskenland naar eerste seizoenszege

Julian Alaphilippe heeft de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland op zijn naam gezet. In Viana won de wereldkampioen van Quick-Step Alpha Vinyl de sprint van het peloton nadat pas op 500 meter van de streep de laatste vroege vluchter Ibon Ruiz werd ingerekend. Primož Roglič bleef in het bezit van de leiderstrui.

Na de door Primož Roglič gewonnen openingstijdrit, ging de ronde verder met de eerste rit in lijn. Voor de renners was het meteen de langste dag in het zadel met 207,9 kilometer. De etappe had een pittig begin en in totaal moesten drie beklimmingen omhoog worden gereden. De laatste, de Aguilar Gaina, een zogenoemde loper, lag op dertig kilometer van de aankomst in Viana. Normaal lagen daar kansen voor de snelle mannen, maar door de afwezigheid van de pure sprinters kon de vlucht van de dag het weleens halen.

Vier Spaanse aanvallers

Om twaalf uur werd het startsein gegeven en het duurde niet lang vooraleer de ontsnapping tot stand kwam. Thuisrijders Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Ander Okamika (Burgos-BH), Ibai Azurmendi (Euskaltel-Euskadi) en Ibon Ruiz (Kern Pharma) sloegen de handen ineen en mochten vijf minuten pakken van het peloton, waar Jumbo-Visma, de ploeg van leider Roglič, controleerde. Rond halfkoers kwam ook Quick-Step Alpha Vinyl op kop meehelpen, waardoor de voorsprong van de kopgroep langzaam maar zeker begon terug te lopen.

Onderweg verloor de koers zijn eerste renners. Lotto Soudal zag Harry Sweeny opgeven, Burgos-BH Victor Langellotti en Astana Qazaqstan Javier Romo. Aan de voet van de Aguilar Gaina, de laatste klim, was de voorsprong van de koplopers ondertussen geslonken tot een minuut. Het peloton liet dan de teugels vieren om de ontsnapping niet te vroeg terug te pakken. Op de klim versnelde Mauri Vansevenant in zijn kenmerkende stijl, maar de stijgingspercentages waren niet lastig genoeg om de concurrentie in de problemen te brengen.

Na de klim konden Amezqueta, Okamika, Azurmendi en Ruiz plots hun voorsprong weer oprekken naar twee minuten. Het ontbrak daarachter aan een georganiseerde achtervolging, waardoor de kansen voor de etappezege ineens richting de vroege vluchters kantelden. Dat beseften de vier koplopers in de laatste vijftien kilometer ook en zo begon het pokeren. Op twaalf kilometer van de streep viel Ruiz aan, waarna de andere drie naar elkaar keken. Okamika ging in de tegenaanval, maar tot zijn frustratie wilden Amezqueta en Azurmendi niet samenwerken.

Ibon Ruiz haalt het net niet

Okamika, Amezqueta en Azurmendi zagen Ruiz steeds rijden en ondertussen was ook het peloton weer in gang geschoten. De grote groep slokte eerst Okamika, Amezqueta en Azurmendi op en in de laatste kilometer werd ook Ruiz ingelopen. In de laatste 500 meter werkte Quick-Step Alpha Vinyl hard om Julian Alaphilippe zo goed mogelijk te positioneren voor de sprint, waarna de wereldkampioen het karwei vakkundig afmaakte. Voor de 29-jarige renner was het zijn eerste overwinning van het seizoen.