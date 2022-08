Julian Alaphilippe over Tour de l’Ain: “Na twee intense dagen bijkomen voor Vuelta”

Julian Alaphilippe heeft zich de afgelopen dagen vermaakt in de Tour de l’Ain, laat de wereldkampioen van Quick-Step-Alpha Vinyl weten. Woensdag kon hij lang mee met de favorieten en donderdag koos hij in de slotrit voor de aanval, alleen was medevluchter en de latere ritwinnaar Antonio Pedrero te sterk. “Ik heb nergens spijt van”, aldus Alaphilippe bij de Franse media.

“Ik ben vooral blij dat ik weer in competitie ben. Ik wilde echt mijn best doen”, zegt de Fransman, die na een zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik lange tijd uit de roulatie lag en nog altijd op de weg terug is. “Het voelt goed om aan de start te staan zonder druk, zonder stress en gewoon om plezier te hebben. Ik heb genoten van deze drie dagen, maar ik ben nu wel behoorlijk uitgeput. Het is de afgelopen twee dagen heel intens geweest.”

In de slotrit schoof de wereldkampioen mee in de ontsnapping, maar hij was niet in staat om Pedrero te volgen. Uiteindelijk werd hij 28ste in de uitslag en zestiende in het algemeen klassement. “Nu moet ik even bijkomen, dan ga ik naar de Vuelta en volgt al het slot van het seizoen”, kijkt hij uit naar de komende weken.