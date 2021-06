Julian Alaphilippe oppermachtig in openingsrit: “Dit is iets bizars”

De blauwe wolk waar Julian Alaphilippe sinds de geboorte van zijn zoon (14 juni) op leefde heeft plaats gemaakt voor een gele. Op de eerste dag van de Tour de France 2021 sloeg de Fransman direct toe met een splijtende demarrage op de slotklim. Het leverde hem de ritzege én de fameuze gele trui op. “Ik heb hier geen woorden voor. Dit is iets bizars”, glunderde hij na afloop.

“Om in de regenboogtrui een rit te winnen in de Tour de France is bijna niet te bevatten. Dit was het grote doel en ik ben blij dat dit al op dag één is gelukt”, aldus de kersvers vader. Op 14 juni is zijn partner Marion Rousse bevallen van zoontje Nino. “Een paar dagen geleden was het moeilijk om van huis te vertrekken, maar ik weet waarvoor hier ben. Ik wilde winnen, en dat is nu gelukt.”

Vroege aanval

Alphilippe besloot zijn aanval al vroeg in te zetten op de drie kilometer lange Fosse aux Loups. Een bewuste keuze, legt hij uit. “We hebben onze ambities vandaag niet verborgen. Onze ploeg reed heel de rit op kop. Het was de bedoeling om daar al aan te vallen. Ik deed een maximale inspanning om te kijken wat er gebeurde. Ook met de gedachte om op de iets vlakkere stroken wat te herstellen, maar ik zag dat ik een flink gat had en heb toen besloten om door te rijden.”

Oproep

De openingsetappe werd ontsierd door twee massale valpartijen, waarvan de eerste werd veroorzaakt door een toeschouwer. Ook de 29-jarige Fransman raakte bij deze grote crash betrokken. “Ik ben zelf ook gevallen en verloor daardoor wat tijd. Gelukkig kon ik op tijd terugkeren. We zijn allemaal blij dat de toeschouwers weer langs de kant staan, maar iedereen moet blijven opletten. Ik roep daarom aan iedereen op om voorzichtig te zijn.”