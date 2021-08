Julian Alaphilippe na aanvallende koers tweede in Bretagne: “Kramp in de slotkilometers”

Julian Alaphilippe was gisteren een van de smaakmakers in de Bretagne Classic-Ouest France. De wereldkampioen opende de koers op 65 kilometer van de finish en mocht samen met zijn ploeggenoot Mikkel Honoré en Benoît Cosnefroy strijden om de overwinning.

In de sprint kon Alaphilippe echter niet voorkomen dat Cosnefroy met de zege ging lopen. “We vielen van ver aan en braken de koers open. We wilden offensief koersen en genieten van deze prachtige koers. We konden de achtervolgers voorblijven, maar helaas kreeg ik kramp in de slotkilometers. Benoît was de sterkste.

Ik ben tevreden met dit resultaat en nog meer met de vorm die ik toonde in deze koers. Het geeft vertrouwen voor de komende afspraken. Ik wil de hele ploeg en vooral Mikkel danken voor hun inspanningen. Het was mooi om met Mikkel op het podium te staan”, aldus de wereldkampioen.

‘Soms win je, soms verlies je’

Honoré reed zich volledig leeg om zijn kopman Alaphilippe in stelling te brengen. “We wilden de koersen openbreken op 65 kilometer van de streep”, blikte de Deense renner terug. “Julian en ik gingen voluit en sprongen weg met Cosnefroy en Pogačar, die later moest lossen.

Nadat we de vroege vluchters hadden bijgehaald reed ik in dienst van Julian. We gaven alles, maar dit is wielrennen. Soms win je, soms verlies je. De ploeg was erg sterk vandaag en we kunnen trots zijn op de manier waarop we gereden hebben”, zei hij tot slot.