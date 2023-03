Julian Alaphilippe met twijfels voor Milaan-San Remo: “Ik weet niet of ik in vorm ben”

Julian Alaphilippe zit met wat twijfels voor Milaan-San Remo. De kopman van Soudal Quick-Step reed een degelijke Tirreno-Adriatico, maar weet niet of hij op tijd in vorm is voor het eerste monument van het seizoen.

Voor de camera van Sporza legt Alaphilippe uit wat het doel was in Tirreno-Adriatico. “Ik heb die koers nodig om goed te zijn. In Tirreno-Adriatico hebben we lange en zware etappes gereden, wat een belangrijke prikkel voor mij is. Normaal gezien kan je vorm daardoor verbeteren, als je goed kan herstellen”, aldus de ex-wereldkampioen.

“Ik weet wel niet of ik op tijd in vorm ben, ik hoop dat ik genoeg en goed heb kunnen herstellen”, aldus Alaphilippe. “Ik hoop natuurlijk dat ik Milaan-San Remo opnieuw kan winnen. Ik zal er in ieder geval alles aan doen. Of ik Tadej Pogacar moet volgen op de Poggio? Ja, maar dan is het nog niet voorbij. De koers wordt maar gereden op de Via Roma (de finishstraat, red.).”

Lees meer: Milaan-San Remo: in het land der twijfels, tanken de Slovenen én twee outsiders vertrouwen