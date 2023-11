maandag 13 november 2023 om 16:51

Julian Alaphilippe maakt eerste hoofddoelen voor 2024 bekend

Schitteren in de voorjaarsklassiekers: dat hoopt Julian Alaphilippe volgend jaar weer te doen in het tenue van Soudal Quick-Step. De inmiddels 31-jarige Fransman heeft in een Q&A op Instagram laten weten dat hij zich in het voorjaar van 2024 zal focussen op Strade Bianche, Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen.

De wereldkampioen van Imola en Leuven reed dit jaar ook de drie prestigieuze voorjaarskoersen, maar speelde geen rol van betekenis. In Milaan-San Remo kwam hij als elfde over de streep, maar in Strade Bianche (43ste) en de Ronde van Vlaanderen (51ste) kwam hij helemaal niet in het stuk voor.

Alaphilippe hoopt volgend jaar op sportieve revanche in deze wedstrijden. De Strade Bianche en Milaan-San Remo zijn dus zijn eerste hoofddoelen van 2024, gevolgd door de Ronde van Vlaanderen. In aanloop naar ‘Vlaanderens Mooiste’ zal de Fransman nog enkele andere Belgische voorjaarsklassiekers betwisten. Alaphilippe zal later met een volledig wedstrijdprogramma op de proppen komen.

Mooie adelbrieven

Dat Alaphilippe over de kwaliteiten beschikt om goed te presteren in de grootste voorjaarsklassiekers, liet hij in het verleden al meermaals zien. In 2019 boekte hij de ‘Italiaanse dubbel’, met winst in Strade Bianche en Milaan-San Remo. Een jaar later speelde hij ook een hoofdrol in de Ronde van Vlaanderen, maar moest hij – na een botsing met een motor – in kansrijke positie opgeven.