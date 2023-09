donderdag 7 september 2023 om 13:19

Alaphilippe kent moeilijk seizoen: “Maar wel een jaar waarin ik veel heb geleerd”

Julian Alaphilippe heeft een palmares om ‘u’ tegen te zeggen, maar de Fransman is de laatste jaren toch niet meer die absolute wereldtopper. De renner van Soudal Quick-Step heeft door valpartijen, ziekte en blessures twee lastige jaren achter de rug, maar is nog onverminderd ambitieus. “Ik ga nooit veranderen en zal nooit opgeven”, vertelt hij aan Velo.

De inmiddels 31-jarige Alaphilippe was jarenlang een van de smaakmakers in het peloton, maar lijkt inmiddels ingehaald door een nieuwe generatie wielrenners. De tweevoudig wereldkampioen won dit jaar weliswaar nog de Faun-Ardèche Classic en een rit in het Critérium du Dauphiné, maar kwam in de echt grote koersen – zoals de Tour de France en het WK – toch niet in het stuk voor.

‘Het was een moeilijk jaar met weinig successen”, moet Alaphilippe dan ook concluderen. “Maar het was tegelijkertijd wel een belangrijk jaar, waarin ik veel heb geleerd. Ik wilde er na 2022 alles aan doen om weer terug te keren op mijn niveau en dat is gelukt. Ik moet echter ook geduldig zijn, en hard blijven werken.”

Vertrouwen tanken

Alaphilippe hoopt de komende weken nog enkele goede prestaties neer te zetten, om zo met een goed gevoel de winterperiode in te gaan. “Ik ben nog altijd zeer gemotiveerd. In de Bretagne Classic van afgelopen zondag (dertigste, red.) ontbrak het me nog een beetje aan wedstrijdritme. De WorldTour-koersen in Canada en de Ronde van Luxemburg zijn belangrijke wedstrijden om weer power in de benen te krijgen.”

De Franse publiekslieveling hoopt in 2024 dan weer zijn benen van weleer te vinden. “Het is belangrijk dat ik plezier heb op de fiets. Ik zal nooit veranderen als persoon en zal ook nooit de handdoek gooien. Ik heb wel de tijd genomen om aan mijn gezondheid te werken. Ik ga er alles aan doen, zodat ik weer kan winnen”, blijft hij strijdbaar.