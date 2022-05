Julian Alaphilippe laat van zich horen: “Herstel gaat goed, alles gaat de goede kant op”

Julian Alaphilippe heeft van zich laten horen op sociale media. De Franse renner van Quick-Step-Alpha Vinyl kwam zwaar ten val in de meest recente Luik-Bastenaken-Luik. “De volgende onderzoeken bij de dokter zullen de rest van mijn seizoen bepalen.”

“Hallo iedereen, na een paar belangrijke dagen, ben ik blij jullie wat nieuws te kunnen brengen. Mijn herstel gaat goed en ik heb ook minder pijn. Ik kan ook terug beter ademhalen, alles gaat de goede kant op”, aldus Alaphilippe die zijn ribben en schouderblad brak bij de valpartij. “Ik hoop dat deze zware val snel slechte een herinnering zal zijn.”

De tweevoudige wereldkampioen wielrennen bedankt ook iedereen voor de steun die hij heeft gekregen. “Ik wilde jullie bedanken voor jullie vele steunbetuigingen die me de afgelopen 10 dagen erg hebben geraakt.” Wanneer Alaphilippe terug in competitie zal treden, is nog onduidelijk. “De volgende onderzoeken bij de dokter zullen de rest van mijn seizoen bepalen.”

“Ik ben nu al gemotiveerd voor wat komt en om terug te kunnen koersen voor jullie. Op dit moment geniet ik zo veel mogelijk van mijn gezinnetje”, besloot hij.

Bonjour à tous , après quelques jours nécessaire, je suis content de vous donner quelques nouvelles. Ma récupération se passe bien et les douleurs sont moins fortes. Je respire beaucoup mieux et tout va dans le bon sens . 📸 @BeelWout pic.twitter.com/CdZPTUjVw7 — Julian Alaphilippe Officiel (@alafpolak1) May 7, 2022