Julian Alaphilippe: “Ik voel me mentaal heel fris”

Julian Alaphilippe staat aan het begin van een drukke najaarsperiode. De wereldkampioen van Deceuninck-Quick-Step hervat vandaag zijn seizoen in de Druivenkoers Overijse, nadat hij de voorbije weken rust nam met zijn familie. “Het was heel relaxed. Even geen koers, totaal geen stress. Ik voel me mentaal opnieuw heel fris”, vertelt de Fransman in een online persbijeenkomst met Belgische media.

“Na de Tour heb ik nog San Sebastian gereden en daarna heb ik tijd genomen voor de familie. Ik ben niet op reis geweest, maar ik heb er echt van genoten. Ik heb van de pauze geprofiteerd om zo veel mogelijk samen te zijn met mijn vrouw en zoontje”, aldus Alaphilippe. “Ik ben ook hongerig. Ik heb goesting om opnieuw te koersen. Ik ben niet op stage geweest, maar ik heb goed getraind de voorbije tijd.”

De Druivenkoers rijdt de heuvelspecialist niet zomaar. De eendagskoers trekt deels over het WK-parcours. “Ik moet toegeven dat ik al in WK-modus ben”, vertelt hij. “Die koers zit in mijn hoofd. Het parcours zou me moeten liggen en ik zou mezelf graag opvolgen, ook al wordt dat moeilijk. Ik heb de regenboogtrui heel graag gedragen. Ik ben er trots op en heb geprobeerd om de trui eer aan te doen door offensief te koersen.”

Met Remco Evenepoel en Kasper Asgreen heeft Deceuninck-Quick-Step meer troeven voor in de Druivenkoers. Een sterke ploeg, erkent Alaphilippe. “Ik kan niet inschatten waar ik conditioneel precies sta. Ik voel me heel goed, maar het zal moeten blijken in de koers wat dat waard is. Ik denk dat dit een goeie wedstrijd is om te hervatten”, geeft Juju aan. “Het zal intens zijn, met veel ritmewisselingen. Dat zijn goeie inspanningen voor mij op dit moment.”

In aanloop naar het WK in Vlaanderen rijdt Alaphilippe ook nog de Bretagne Classic-Ouest-France (29 augustus) en de Tour of Britain (5-12 september).