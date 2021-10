Julian Alaphilippe: “Het zal een spectaculaire eerste Tourweek worden”

Julian Alaphilippe was vandaag aanwezig bij de presentatie van het parcours van de Tour de France van 2022. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step kan niet wachten om de etappes ook zelf te verkennen. “Er zijn een paar mogelijkheden voor de puncheurs”, is zijn eerste conclusie.

“Ik kan niet wachten om het parcours zelf te ontdekken. Ik kijk er nu al naar uit om de belangrijkste etappes te verkennen. Wat nu al vaststaat, is dat de eerste week spectaculair zal verlopen vanwege waaiervorming en het rijden over kasseien.” De renners krijgen in de eerste Tourweek onder meer een kortere individuele tijdrit, een kasseienetappe naar Arenberg, een heuveletappe naar Longwy en een bergrit naar La Planche des Belles Filles voorgeschoteld.

Wereldkampioen Alaphilippe hoopt ook volgend jaar weer een glansrol te vertolken in de Ronde van Frankrijk. “Ik heb een speciale relatie met de Tour en ik ben blij dat ik ook volgend jaar weer als wereldkampioen aan de start mag verschijnen. Ik wil de trui opnieuw eren en ik zal mijn uiterste best doen. Ik hoop dan opnieuw te genieten van een geweldige Tour, samen met de ploeg.”

Kasper Asgreen

Voor een ploegmaat van Alaphilippe, Kasper Asgreen, zal het ook een gedenkwaardige Tour worden. De belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar begint in 2022 namelijk in zijn thuisland Denemarken. Asgreen zal stiekem al denken aan de gele trui, aangezien de Tour begint met een 13 kilometer lange tijdrit in Kopenhagen. Spek naar de bek van Asgreen. “Ik ken de route een beetje en ik kijk echt uit naar de tijdrit op de openingsdag.”

“De derde etappe passeert op slechts 100 meter van mijn huis en dat alleen al maakt me gelukkig. Eenmaal in Frankrijk krijgen we ook enkele zware etappes voor de wielen geschoven, met een paar heuvelritten en de kasseien van Parijs-Roubaix. Al met al is het een zwaar parcours, maar ik kan niet wachten”, aldus Asgreen.