Julian Alaphilippe hervat training en gaat naar WK wielrennen

Julian Alaphilippe kan in Wollongong zijn wereldtitel verdedigen. De Fransman viel onlangs nog met een ontwrichte schouder uit de Vuelta a España, maar heeft inmiddels de training weer hervat. Volgens zijn ploegbaas Patrick Lefevere kan hij daarom naar het WK wielrennen.

Het is Lefevere die aan Het Laatste Nieuws bevestigt dat de wereldkampioen van 2020 en 2021 ook naar het WK wielrennen in Australië kan. Volgens de CEO van Quick-Step-Alpha Vinyl is hij tien dagen na zijn crash in de Vuelta voldoende hersteld om weer te trainen. De wegwedstrijd van het WK, dat op zondag 25 september verreden wordt, is dus geen probleem voor Alapahilippe.

Alaphilippe zal pas in de week van maandag 19 september naar Australië vliegen met de Franse selectie. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Belgen, die de dinsdag na komend weekend al het vliegtuig pakken naar Down Under.