Julian Alaphilippe hervat seizoen in Strade Bianche: “Ik hou van het parcours” dinsdag 14 juli 2020 om 13:28

Julian Alaphilippe keert in het tweede deel van het seizoen terug naar Strade Bianche om zijn titel te verdedigen. Zijn ploeg Deceuninck-Quick Step bevestigde vandaag dat de Italiaanse wedstrijd de eerste koers wordt voor de Franse renner sinds de coronabreak.

Alaphilippe ging vorig jaar voor het eerst van start in de wittewegenkoers en wist meteen de winst naar zich toe te trekken. Op de steile slotklim naar de aankomst op het Piazza del Campo in Siena troefde hij Jakob Fuglsang af. “Dat ik vorig jaar won gaf een geweldig gevoel, een van mijn beste herinneringen aan het seizoen”, zegt de Fransman. “Ik ben dol op het parcours en de sfeer van Strade Bianche en het zal interessant zijn om het seizoen daar te herbeginnen.”

Een week later staat hij aan het vertrek van Milaan-San Remo. Ook die koers wist hij in 2019 op zijn naam te zetten, nadat hij na bijna driehonderd kilometer koers Oliver Naesen en Michał Kwiatkowski had verslagen in de sprint. Via het Critérium du Dauphiné en de Franse nationale kampioenschappen in Grand-Champ werkt hij toe naar zijn vierde deelname aan de Tour de France, waarin hij veertien dagen de gele trui droeg en twee etappes won.

Dauphiné

Wat Alaphilippe betreft is de Dauphiné de beste voorbereiding op de Tour. “Het wordt een speciale editie met veel zware etappes. Maar dat schrikt me niet af en ik zou graag weer een etappe winnen, net als vorig jaar. Wat de nationale kampioenschappen betreft, ik denk dat het de droom van elke renner is om de tricolore te winnen. Ik zal alles geven, ook al past het parcours niet echt bij mij zoals het oorspronkelijke in Plumelec.”