Julian Alaphilippe hervat competitie in Milaan-Turijn: “Goede repetitie voor Il Lombardia”

Interview

Tien dagen nadat hij in Leuven zijn wereldtitel verlengde, hervat Julian Alaphilippe vandaag de competitie in Milaan-Turijn. “Ik ben wat ziekjes geweest, maar de vorm is er nog”, vertelt hij. “Als het vandaag niet lukt, is het wel een goede repetitie voor de Ronde van Lombardije van zaterdag.”

Dat hij heel erg moe was na het WK, vertelde Julian Alaphilippe gisteren op een korte Zoom-meeting die Deceuninck-Quick-Step had belegd. “En toen ik opnieuw wilde gaan trainen, voelde ik me zelfs ziek. Ik heb dan maar besloten een drietal dagen rust te nemen en te genieten van de vrije tijd met mijn gezin. Zondag keek ik naar Parijs-Roubaix. Nee, spijt dat ik er niet bij was, heb ik niet. Het was dantesque, spectaculair.”

Vandaag en zaterdag koerst Alaphilippe in Italië. Eerst Milaan-Turijn, zaterdag de Ronde van Lombardije. Of hij deze namiddag op de Corso Casale zal meedoen met de besten, kan de 29-jarige Fransman niet inschatten. “De vorm is er wel. Maar er zijn zoveel mannen die nog gemotiveerd zijn. We zien wel. Lukt het niet, dan is het alvast een goede repetitie voor zaterdag. Ik besef dat alle ogen op mij gericht zullen zijn, woensdag en zaterdag. Maar dat is niet nieuw. Ik draag dat shirt al een jaar.”

Zo’n regenboogtrui brengt overigens wat stress met zich mee. Soms wilde Alaphilippe zich té veel tonen, vertelde hij onlangs in een interview in het Franse L’Equipe. “Het is nog te vroeg om lessen te trekken, maar deze winter ga ik daar wel de tijd voor nemen. Eigenlijk was ik mentaal klaar om die trui af te geven, het zou zelfs een opluchting geweest zijn in zekere zin. Maar op een WK start je toch altijd weer om te winnen.”

Dipjes

“Het is en blijft de mooiste trui die er is in de koers. Ik kan niet ontkennen dat een verlenging speciaal is. Ja, het brengt ook verplichtingen met zich mee. Ik weet dat ik de komende maanden opnieuw regelmatig gevraagd zal worden. Dat hoort bij de job, maar ik ga met de ploeg goed overleggen hoe we dat het beste invullen.”

“Hoe ik terugblik op 2021? Het was een geweldig jaar. Met een paar kleine dipjes, dat wel. Zoals na de Tour de la Provence in februari. Ik werd er ziek en bleef met de naweeën kampen tot aan de klassiekers. Ook in het tweede deel van de Tour de France liep het niet allemaal naar wens. Dat start was top, maar ik kreeg het daarna moeilijker. Maar als ik alles overschouw, dan ben ik toch bijzonder blij met hoe het in 2021 is verlopen.”