dinsdag 9 januari 2024 om 15:39

Julian Alaphilippe dit jaar weer te zien in Vlaams openingsweekend

Julian Alaphilippe koos er in 2023 nog voor om het Vlaamse openingsweekend over te slaan, maar geeft dit jaar wel weer acte de présence. De tweevoudig wereldkampioen heeft namelijk de Omloop Het Nieuwsblad op zijn programma staan. Dat maakte zijn ploeg Soudal Quick-Step zojuist bekend op de ploegvoorstelling.

Dinsdag werd in het Spaanse Calpe de ploeg van Soudal Quick-Step voor 2024 voorgesteld. De meeste aandacht ging – uiteraard – uit naar Remco Evenepoel, maar ook het programma van Julian Alaphilippe kwam aan bod. De 31-jarige Fransman was zelf niet aanwezig op de ploegvoorstelling, aangezien Alaphilippe al in Australië zit voor de Tour Down Under (16-21 januari).

Alaphilippe begint ver van huis aan het nieuwe wielerseizoen. In de Tour Down Under hoopt Alaphilippe zich klaar te stomen voor zijn latere doelen in het voorjaar. De puncheur zal in 2024 ook weer meedoen aan de Vlaamse opener van het wielerseizoen, de Omloop Het Nieuwsblad. Vorig jaar besloot hij deze wedstrijd nog te skippen.

Ronde van Vlaanderen

Alaphilippe liet eind vorig jaar ook al weten dat hij zich in het voorjaar van 2024 zal focussen op Strade Bianche, Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen. Die laatste klassieker staat zeer hoog op zijn wensenlijstje. “De Ronde is één van zijn grootste doelen dit voorjaar”, geven ploegleiders Tom Steels en Klaas Lodewyck in koor aan.