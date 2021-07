Julian Alaphilippe (14e) over zijn tijdrit: “Ik had geen goede dag”

Julian Alaphilippe is er in de tijdrit naar Laval niet in geslaagd om de gele trui in de Tour de France over te nemen. De Franse renner van Deceuninck-Quick-Step eindigde als veertiende en zakte in het algemeen klassement van de tweede naar de vierde plaats.

“Ik had geen goede dag”, liet Alaphilippe naderhand via zijn ploeg weten. “Ik voelde dat direct en heb zo gereden om het tijdsverlies zoveel mogelijk te beperken. Het parcours lag me en ik had gehoopt op een betere tijd, maar uiteindelijk draait het om de benen. Ik ben niet teleurgesteld, het is zoals het is. De Tour is tot nu toe fantastisch verlopen voor ons. We hopen dat we nog meer mogelijkheden krijgen deze ronde.”

Juju was in de uitslag van de rit tegen de klok pas de derde renner van Deceuninck-Quick-Step. Deens kampioen Kasper Asgreen zette de zesde tijd op de tabellen, terwijl Mattia Cattaneo, de nummer drie van het Italiaans kampioenschap, achtste werd.