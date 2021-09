Julia Soek (30) beëindigt carrière na dit seizoen

Julia Soek stopt met wielrennen. De 30-jarige renster van Team DSM maakt dit seizoen nog af bij haar ploeg, waar ze sinds 2014 voor uitkomt.

“Ik wil iedereen bedanken die betrokken was tijdens mijn carrière”, vertelt ze in een persbericht van haar team. “DSM is een geweldige ploeg en ik ben trots dat ik hiervan onderdeel heb mogen uitmaken. We hebben veel mooie dingen bereikt en ik heb herinneringen voor het leven gemaakt.”

“Met een grote lach kijk ik terug op mijn carrière, maar nu is het tijd voor een uitdaging. Ik kijk uit naar wat komen gaat. Vaarwel zeggen is natuurlijk niet leuk, maar ik zal altijd een vriend van de ploeg blijven. Ik kijk uit naar nieuwe avonturen”, aldus Soek. Op haar palmares staat een overwinning. In 2017 was ze de beste in de Erondegemse Pijl, voor Rachel Neylan en Esther van Veen.

13 years in the peloton 📆

8 with the team 🚴🏻‍♀️🚴🏻‍♀️

Helping us to 45 victories 🏆

Thanks for everything @juliasoek, and from everyone at Team DSM – good luck with what’s next! 🤞🏻#KeepChallenging pic.twitter.com/fu1Z7FeFsc

— Team DSM (@TeamDSM) September 11, 2021