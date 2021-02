Jubilerende Bardiani-ploeg blij met wildcard: “Met versterkte line-up jagen op dagsucces”

Nu Bardiani CSF Faizanè zijn wildcard op zak heeft, kan de ploeg gaan toewerken naar de Giro d’Italia. De formatie van vader en zoon Reverberi liet al weten met ambitie naar Turijn te trekken, waar op zaterdag 8 mei de ronde van start gaat.

“We zijn erg blij met het vertrouwen van RCS Sport in een voor ons erg belangrijk jaar”, laten de ploegmanagers weten in een persbericht. 2021 is namelijk het veertigste jaar voor het Italiaanse team in het peloton. “Dit jaar hebben we onze selectie versterkt met als doel minstens een etappe winnen. Van Giovanni Visconti tot Enrico Battaglin en Kevin Rivera, maar ook de talloze jongeren: iedereen is zich ervan bewust. We willen als helden koersen en jagen op dagsucces, om zo onze wildcard op de best mogelijke manier te eren.”

Vijf jaar geleden slaagde Bardiani CSF Faizanè er voor het laatst in om een etappe te winnen in de Giro d’Italia. In 2016 zette Giulio Ciccone (die drie jaar later naar Trek-Segafredo vertrok) de bergrit naar Sestola achter zijn naam, nadat hij in de afdaling van de voorlaatste klim afscheid van zijn medevluchters Damiano Cunego en Stefano Pirazzi nam. In de jaren daarvoor bezorgden onder anderen Nicola Boem, Marco Canola, Battaglin en Pirazzi de ploeg al etappezeges. Bardiani CSF Faizanè kreeg ook een wildcard voor Strade Bianche en Milaan-San Remo.