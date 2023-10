maandag 16 oktober 2023 om 11:15

Juan Sebastián Molano wint na tegenvallend begin nu wel in Tour of Guangxi: “De sprints hier zijn anders”

De sprinters verdelen de prijzen keurig in de Tour of Guangxi. Na Elia Viviani, Jonathan Milan en Olav Kooij was vandaag Juan Sebastián Molano aan het feest. “De eerste dagen ging het niet zoals ik wilde, maar vandaag had ik de perfecte sprint”, vertelt de Colombiaan op de site van UAE Emirates.

“Ik vond het juiste moment en de ruimte om mooi op te schuiven”, vertelt Molano, die bij twee van de drie vorige sprintkansen niet bij de eerste tien finishte. Alleen op dag twee eindigde hij met een derde plaats al in de buurt van een zege. “De sprints hier zijn anders, want de wegen zijn minder technisch en zó breed. Het kan daardoor meer onberekenbaar zijn en minder gecontroleerd.”

Molano begon de sprint maandag in het wiel van Kooij en wist de Nederlander met enkele machtige pedaalslagen voorbij te steken. “Vandaag was de wedstrijd een beetje zwaarder dan de andere dagen, dus we kwamen met wat vermoeidheid bij de aankomst. Dat ligt me beter, en we wisten het af te maken. Het is de perfecte manier om het seizoen af te sluiten.”